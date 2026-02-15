Agencias

Plenković insta a los europeos a ser "asertivos" y "respetuosos" para defender sus valores

Múnich (Alemania) 15 feb (EFE).- El primer ministro croata, Andrej Plenković, instó este domingo a los europeos a ser "asertivos" y "respetuosos" en la defensa de los valores e intereses del Viejo Continente en un mundo cambiante, como demuestran las recientes tensiones por desacuerdos con Estados Unidos respecto a la isla danesa de Groenlandia.

"Tenemos que ser asertivos con nuestros valores e intereses y formularlos de un modo que es una de las mejores características de Europa: de una forma respetuosa", dijo Plenković en un panel de la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM).

"El método de cómo tenemos que trabajar en un mundo cambiante es muy importante: asertivos, respetuosos, pero defendiendo aquello que representamos y, gradualmente, las cosas irán en la dirección que prefieren las democracias", abundó el líder croata.

Plenković, que señaló que los valores básicos europeos son la democracia, el Estado de derecho, la protección de los derechos humanos y los valores cristianos, aludió a esa forma de defender lo que representa el proyecto comunitario cuando se abordó la reciente tensión vivida entre europeos y estadounidenses por Groenlandia.

El primer ministro de Croacia también destacó la solidaridad entre Estados europeos sobre Groenlandia, isla ártica autónoma de Dinamarca que el presidente estadounidense, Donald Trump, quiere controlar.

El inquilino de la Casa Blanca renunció a la opción militar tras encontrar en Davos (Suiza) un preacuerdo con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para garantizar la seguridad de Groenlandia con una misión de la Alianza en la región, 'Centinela del Ártico', que se lanzó esta semana en Bruselas. EFE

