Líder opositor húngaro promete poner fin a corrupción de Orbán y unirse a Fiscalía Europea

Budapest, 15 feb (EFE).- El líder opositor húngaro, el conservador Péter Magyar, ha criticado duramente este domingo al Gobierno del ultranacionalista Viktor Orbán, y ha prometido que acabará con la corrupción y se sumará a la Fiscalía Europea si, como anuncian los sondeos, gana las elecciones de abril.

“El Gobierno de Orbán ha robado el dinero, ha robado miles de millones de los húngaros”, afirmó Magyar en su valoración del año, delante de sus simpatizantes en Budapest, de cara a las legislativas del 12 de abril.

El líder del partido Tisza, que según la mayoría de las encuestas podría destituir al Ejecutivo de Orbán, en el poder desde 2010, afirmó que, si gobierna, recuperará el dinero de los húngaros.

“Nos uniremos, el primer día, a la Fiscalía Europea”, afirmó Magyar, al referirse a la lucha contra la corrupción.

Hungría, gobernada por Orbán es el país más corrupto de la UE, según la ONG Transparencia Internacional.

El líder opositor, un disidente del partido de Orbán, también prometió descongelar los fondos comunitarios, bloqueados por la Comisión Europea por la deriva en el terreno del Estado de derecho.

“El lugar de Hungría está en la UE. Hungría necesita a la UE y la UE necesita a Hungría”, subrayó Magyar, quien advirtió que si Orbán sigue gobernando el país se seguirá desvinculando del club comunitario.

Magyar criticó las políticas de Orbán en temas de economía, la salud o la defensa de los menores, prometiendo radicales cambios en todos los terrenos.

Prometió que si su partido forma Gobierno en abril, todos los ciudadanos serán iguales, independientemente de sus creencias políticas y religiosas, así como “de qué manera aman”.

Eso sí, Magyar prometió seguir en parte las políticas migratoria de Orbán, manteniendo las severas medidas y rechazando las ‘cuotas migratorias’ europeas. También coincidió en rechazar una rápida adhesión de Ucrania a la UE.

La mayoría de las encuestas prevén que el Fidesz sufra una derrota en las elecciones de abril, después de 16 años gobernando con mayoría absoluta.

Según los últimos sondeos, el Tisza lograría el 48 % de los votos, frente al 38 % del partido del Orbán. EFE