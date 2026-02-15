Agencias

León XIV felicita el Año Nuevo Lunar e insta a que sirva para construir paz y prosperidad

Guardar

Ciudad del Vaticano, 15 feb (EFE).- El papa León XIV instó este domingo a que el Año Nuevo Lunar, que comienza el próximo 17 de febrero, sea una ocasión para mirar al futuro y construir "paz y prosperidad para todos los pueblos", tras el rezo del Ángelus dominical.

"En los próximos días se celebra el Año Nuevo lunar, festejado por miles de millones de personas en Asia Oriental y en otras partes del mundo", señaló el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico.

León XIV expresó su deseo de que esta "alegre fiesta" aliente a los ciudadanos a "vivir con más intensidad las relaciones familiares y la amistad", y que la celebración traiga "serenidad a los hogares y a la sociedad".

Y añadió: "Que sea una ocasión para mirar juntos al futuro, construyendo paz y prosperidad para todos los pueblos".

El Año Nuevo Lunar es la fiesta más importante del calendario asiático y cada año en estas fechas millones de personas se trasladan a diversas partes del continente para encontrarse con sus familias, lo que causa uno de los mayores movimientos de población del planeta.

"Con los mejores deseos para el nuevo Año, expreso a todos mi afecto", concluyó el papa. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Estrapey Finanza se une a la red de agentes de Caser Asesores Financieros

La incorporación del equipo liderado por Jorge Estrada y Paloma Peyús fortalece la presencia de la compañía en Madrid, alineando su modelo de servicio personalizado con la misión de ofrecer mayor valor y confianza a sus clientes

Estrapey Finanza se une a

Emergencias sube a roja la alerta por vientos en Castellón, con rachas de hasta 140 km/h a partir de la madrugada

Las autoridades valencianas advierten sobre intensas corrientes en Castellón y prevén un riesgo extremo desde primeras horas, mientras que otras áreas de la comunidad mantienen niveles inferiores de precaución por condiciones meteorológicas adversas, según indica la Aemet

Emergencias sube a roja la

La jugadora de balonmano Nicole Wiggins, nueva embajadora de Iberdrola

Nicole Wiggins se suma a una iniciativa que reúne a figuras del deporte femenino español, comprometida con impulsar referentes, romper barreras y motivar a nuevas generaciones, subraya el compromiso de Iberdrola con la igualdad y la excelencia atlética femenina

La jugadora de balonmano Nicole

La OMC reúne a 12 consejeros de Sanidad para abordar los principales retos del Sistema Nacional de Salud

Por primera vez, responsables autonómicos de salud se dieron cita en un foro neutral en Toledo junto a la Organización Médica Colegial para analizar sostenibilidad, innovación, recursos humanos y desafíos urgentes que enfrenta la atención sanitaria pública en España

La OMC reúne a 12

VÍDEO: Despega el Falcon 9 con la nave Dragon que llevará a la astronauta europea Sophie Adenot a la Estación Espacial

La misión Epsilon, liderada por la astronauta francesa Sophie Adenot junto a colegas de la NASA y Roscosmos, inicia una estancia de nueve meses en órbita, donde realizarán experimentos científicos europeos y tareas clave en la Estación Espacial Internacional

VÍDEO: Despega el Falcon 9