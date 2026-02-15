Agencias

Kallas niega que Europa esté al borde de la "desaparición civilizacional"

Múnich (Alemania) 15 feb (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, dijo este domingo que Europa no está al borde de "la desaparición civilizacional", en una intervención en Múnich en la que llevó la contraria a las tesis del Gobierno de Estados Unidos.

"Contrariamente a lo que algunos pueden decir, la Europa 'woke' y decadente no se enfrenta a una desaparición civilizacional. De hecho, la gente sigue queriendo unirse a nuestro club", comentó Kallas en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM), en alusión a pronunciamientos en este sentido efectuados por Washington. EFE

