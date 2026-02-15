Agencias

Kallas dice que los socios de la UE no están listos para dar una fecha de adhesión a Kiev

Múnich (Alemania), 15 feb (EFE).- La alta representante de la Unión Europea (UE) para la Política Exterior y de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este domingo que los socios europeos no están listos para dar una fecha concreta a Ucrania sobre su adhesión al bloque comunitario.

"Mi sentimiento es que los Estados miembros no están listos para dar una fecha concreta. Hay mucho trabajo que hacer", dijo Kallas en una intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM), al aludir al proceso de negociación de capítulos previo a la adhesión de Ucrania en la UE.

"Por supuesto, para Ucrania, es muy importante y es por lo que están luchando", pero "creo que necesitamos movernos rápido en nuestro proceso de toma de decisiones si queremos cambiarlos, porque no puede ser que nuestros candidatos hagan sus deberes y luego nosotros digamos: 'uy, no estamos listos, espere aquí'", comentó Kallas.

Respecto a Ucrania, la jefa de la diplomacia europea señaló que "la prioridad es expresar la necesidad urgente de mostrar a Ucrania que es parte de Europa".

La víspera, el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski instó en su intervención en la conferencia muniquesa de nuevo a los líderes europeos a incluir una fecha concreta de adhesión de Ucrania a la UE en el plan de paz de 20 puntos que negocia para un hipotético alto el fuego en la guerra que libra Rusia contra su país.

Ucrania solicitó ser parte de la UE a finales de febrero de 2022, sólo unos días después de que comenzara la guerra de agresión de Rusia. EFE

