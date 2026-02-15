Agencias

Israel reabre el proceso para registrar tierras de Cisjordania por primera vez desde 1967

Guardar

Jerusalén, 15 feb (EFE).- El Gobierno de Israel aprobó este domingo reabrir el proceso de registro de tierras en Cisjordania ocupada por primera vez desde 1967, lo que permitirá al Estado israelí registrar de forma vinculante y definitiva terreno de este territorio palestino, según un comunicado difundido a EFE por el Ministerio de Justicia.

"La propuesta aprobada constituye una verdadera revolución en Judea y Samaria (nombre bíblico con el que los nacionalistas israelíes se refieren a Cisjordania). La Tierra de Israel pertenece al pueblo de Israel. El Gobierno de Israel se compromete a fortalecer su control sobre todas sus partes", aseguró el titular de Justicia, Yaariv Levin, tras la aprobación de la medida, que promovió junto a las carteras de Defensa y Finanzas.

El objetivo de la medida es "el registro de extensas áreas" en Cisjordania a nombre del Estado israelí, mientras el Gobierno de Israel pasará a dotar a la autoridad gubernamental competente de presupuesto y equipos para llevar a cabo la colonización del terreno.EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El favorito para las elecciones en Hungría se adelanta con una querella a la publicación de un vídeo sexual

Peter Magyar, aspirante opositor en los comicios húngaros, formaliza acciones legales tras recibir amenazas ligadas a un video íntimo no difundido, acusando una campaña para dañarlo impulsada, según él, por el oficialismo de Viktor Orbán

El favorito para las elecciones

Pep Guardiola responde a Ratcliffe: "Tenemos un problema muy grande con cómo tratamos a los inmigrantes"

Tras la controversia por las palabras de Jim Ratcliffe sobre inmigración en Reino Unido, el técnico del Manchester City pidió respeto y destacó el valor de la diversidad cultural, insistiendo en la necesidad de construir sociedades más integradoras

Pep Guardiola responde a Ratcliffe:

El Thyssen saca del olvido al danés Hammershoi: "En España no hay ninguna obra suya en colecciones públicas ni privadas"

La pinacoteca madrileña inaugura una retrospectiva inédita sobre Vilhelm Hammershoi, mostrando más de setenta piezas del artista nórdico, cuya producción nunca ha formado parte de ninguna entidad ni colección privada en territorio nacional

El Thyssen saca del olvido

Disturbios de ultraortodoxos en Israel con dos mujeres soldado atacadas y 22 detenidos

Infobae

Rusia confirma una nueva ronda de contactos con Ucrania y EEUU el 17 y 18 de febrero en Ginebra

Delegaciones de Kiev, Moscú y Washington se reunirán la próxima semana en la ciudad suiza, con la agenda centrada en cuestiones territoriales y propuestas para crear nuevas áreas económicas en las zonas en disputa, según fuentes oficiales

Rusia confirma una nueva ronda