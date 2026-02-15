Agencias

Irán confirma una segunda ronda de negociaciones con EE.UU. el martes en Ginebra

Teherán, 15 feb (EFE).- Irán confirmó este domingo la celebración de una segunda ronda de negociaciones nucleares con Estados Unidos en Ginebra el martes, después de las especulaciones de medios estadounidenses al respecto.

El viceministro de Exteriores iraní, Majid Takht-Ravanchi, anunció en una entrevista con la cadena británica BBC, en Teherán, la continuación de las negociaciones el martes, y afirmó que “la pelota está en el campo de EE.UU.” y que, “si es sincero”, se puede alcanzar un acuerdo. EFE

