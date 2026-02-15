El protagonista de la jornada 24: la precisión de Trent

Madrid, 15 feb (EFE).- Entre lesiones y la competencia con Dani Carvajal, que se ha explotado menos de lo que podía desear Xabi Alonso primero y ahora Álvaro Arbeloa, Trent Alexander-Arnold apenas había disputado 12 encuentros con el Real Madrid este curso. En el decimotercero se convirtió en protagonista por su precisión milimétrica en el pase ante la Real Sociedad y se ganó el aplauso del Santiago Bernabéu.

"Tampoco vamos a descubrir a Trent ahora. Ha sido una sorpresa muy agradable ver cómo entiende el juego, cómo ve los espacios", reconoció Álvaro Arbeloa tras dar la alternativa al lateral inglés y encontrar una nueva vía ofensiva por el carril derecho que no estaba explotando su Real Madrid.

Nada más arrancar el duelo ante un rival en gran dinámica desde el cambio de técnico, la Real Sociedad, Trent le puso "un caramelo", como lo definió el propio Gonzalo García. Algo tan sencillo que el Real Madrid explota tan poco. Centro preciso desde el costado y remate de primeras de un 9 puro. Todo a favor en un día sin Kylian Mbappé, en el que se fue a la cama como líder y aumentó la presión sobre un Barcelona que el lunes visita Montilivi.

Ese pase tenso y preciso desde la banda derecha de Trent no fue el único que provocó el cariño en forma de aplauso de la afición madridista, tan poco dada a regalar nada en los últimos tiempos a sus jugadores. Se lo ganó el inglés, sin sufrimiento defensivo gracias a la pizarra de Arbeloa, con ayudas defensivas constantes de Fede Valverde, y una participación activa en fase ofensiva. Cambios de orientación medidos, asociaciones en corto precisas, apariciones al espacio.

Creció la figura de Trent y, a la par, aumentó el criterio de un Real Madrid con imagen más sólida. Reapareció aquel lateral incisivo del Liverpool que enamoró al fútbol europeo con sus asistencias y el lanzamiento de faltas. El regreso del lateral con buen tono físico tras su última lesión muscular, permite a Arbeloa acabar con los parches.

Fede Valverde se olvida del lateral y se asienta en un centro del campo que gana músculo. El técnico no tiene que recurrir a recursos de la cantera como David Jiménez y en el banquillo tiene al capitán, Dani Carvajal, viendo como entre la necesidad de mejorar su físico y el crecimiento del jugador con el que compite por la titularidad, sus opciones de minutos y de Mundial se van mermando. Trent se sintió ganador en la jornada 24 y aumenta su estatus en un momento clave de la temporada.

Roberto Morales