Diplomacia rusa califica de "necropropaganda" las acusaciones de envenenamiento de Navalni

Moscú, 15 feb (EFE).- La diplomacia rusa calificó de "necropropaganda" y "ultraje a muertos" las acusaciones de los Gobiernos de Alemania, Reino Unido, Francia, Suecia y Países Bajos sobre el envenenamiento del líder opositor Alexéi Navalni con una toxina letal extraída de una especie de rana sudamericana.

"El método elegido por los políticos de Occidente, la necropropaganda, despierta verdadero estupor", señaló la Embajada de Rusia en Londres en un comunicado difundido por la agencia TASS, en víspera de cumplirse el segundo aniversario de la muerte del opositor en una prisión ártica.

Según la legación diplomática, estas acusaciones "no son una búsqueda de justicia sino un ultraje a muertos".

"Incluso tras la muerte de un ciudadano ruso Londres y las capitales europeas no pueden dejarle descansar en paz, lo cual muestra de modo muy elocuente la calaña de los promotores de esta campaña", añadió.

La Embajada arremetió también contra los medios que se "afiliaron servilmente a estructuras políticas y servicios de inteligencia de Occidente".

"El objetivo de este irrisorio espectáculo circense es transparente, prender en la sociedad occidental la agonizante llamita antirrusa. Si no existen motivos, se los inventan a la fuerza", concluyó.

Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, tildó las acusaciones europeas de "campaña informativa para distraer la atención de los graves problemas de Occidente".

"En el momento en cuanto habría que presentar los resultados de las investigaciones sobre (los gasoductos) Nord Stream 1 y 2, ellos se acuerdan de Navalni", indicó.

Recordó que en su momento Rusia pidió infructuosamente a Europa los resultados de los análisis que le incriminarían en los envenenamientos de Navani y del exespía ruso Serguéi Skripal.

Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y Países Bajos denunciaron este sábado que Navalni murió envenenado con una toxina letal, presente en ranas venenosas dardas de América del Sur.

Estos países subrayaron que sus respectivos gobiernos llegaron a esta conclusión a partir de muestras tomadas de Navalni, que han confirmado de forma concluyente la presencia de esta sustancia denominada epibatidina.

Rusia siempre afirmó que Navalni murió por causas naturales en prisión en febrero de 2024, sin embargo, dada la toxicidad de la epibatidina y los síntomas reportados, es muy probable que el envenenamiento fuera la causa de su muerte, añade la nota conjunta.

Se estima que ese veneno es 200 veces más potente que la morfina, según afirmaron hoy medios británicos.

El comunicado conjunto resalta que el líder opositor ruso perdió la vida a los 47 años mientras estaba en una prisión de Siberia, lo que significa que Rusia tenía los medios, el motivo y la oportunidad de administrarle este veneno. EFE