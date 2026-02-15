Cientos de parejas se dan el 'sí' en Nicaragua en el día de San Valentín

Managua, 14 feb (EFE) .- Un encuentro político bastó para cambiar las vidas de Raquel Sánchez y Ronald Connolly, dos nicaragüenses que se gustaron desde la primera vez que se vieron, hace cuatro años y medio, sin imaginar que aquel instante sería el inicio de su historia de amor que este sábado, en el marco de la celebración del San Valentín, se formalizó con una boda masiva a la que asistieron cientos de parejas a orillas del Lago Xolotlán o de Managua.

Con el paso del tiempo, entre organización, trabajo en conjunto y metas compartidas, el vínculo se fortaleció entre Raquel, de 50 años de edad, y Ronald, de 29 años, hasta que él la llamó para confesarle que estaba enamorado.

Una historia distinta, pero igualmente significativa, es la de Cinthya Velásquez, de 28 años, y Reynaldo Méndez, de 48 años, quienes se conocieron en el trabajo y desde hace dos años mantienen una relación y, aunque no tienen hijos, coinciden en que el matrimonio representa la consolidación de su proyecto de vida.

Los novios desfilaron este sábado sobre una alfombra roja instalada en la Plaza de Colores, acompañados por familiares, testigos y abogados encargados de dar legalidad a las nupcias.

La ceremonia contó con 11 jueces, además de representantes de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua y la Alcaldía de Managua.

Por primera vez, un pastel de 10 libras (4,5 kilos) fue repartido entre los recién casados, mientras seis parejas recibieron anillos valorados en 450 dólares.

El evento también reunió a enamorados de distintas nacionalidades, incluyendo parejas de origen cubano y hondureño.

La madrina de la ceremonia fue la copresidenta del país, Rosario Murillo, en una celebración que cada año atrae a cientos de ciudadanos.

En esa boda también destacó la joven pareja formada por Nancy Montiel, de 20 años, y Joncsan Ossahi Bucardo, de 19, que se conocieron en la primaria en 2014 y, tras tres años y medio juntos, hoy comparten la responsabilidad de criar a su hijo.

Para ellos, dar el "sí acepto" simboliza fortalecer la familia que comenzaron desde muy temprana edad.

La boda masiva en Nicaragua, que se celebra cada 14 de febrero en San Valentín, es promocionada con meses de anticipación por la emisora La Nueva Radio Ya, y por lo general, atrae a ciudadanos de escasos recursos y a simpatizantes de los gobernantes sandinistas.

Al finalizar la ceremonia se rifan motocicletas, electrodomésticos, entre otros premios de varios patrocinadores.

Según los organizadores, desde que hace 23 años se realiza este evento, han contraído nupcias unas 11.000 parejas.EFE

(foto) (video)