3-0. Reacción del Rayo y recaída del Atlético

Leganés (Madrid), 15 feb (EFE).- Dos goles en el tramo final del primer tiempo de Fran Pérez y Óscar Valentín más uno de Mendy en el minuto 75 doblegaron este domingo al Atlético de Madrid, que recayó en LaLiga tras la victoria por 4-0 en la Copa del Rey contra el Barcelona, e impulsaron al Rayo Vallecano fuera del descenso tras romper una dinámica de tres derrotas consecutivas.

En el minuto 40, Fran Pérez remachó un centro desde la banda derecha de Ratiu para el 1-0, mientras que, en el 45, Óscar Valentín aprovechó un rechace para anotar el 2-0, en sendos errores defensivos del Atlético, que enlaza dos derrotas en LaLiga EA Sports. Ya en el 75, Mendy cabeceó el 3-0.

El encuentro se disputó en Butarque por el mal estado del césped del estadio de Vallecas.

