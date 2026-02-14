Zelensky concede la Orden de la Libertad al piloto de skeleton Vladyslav Heraskevych

Durante su participación en la audiencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Milán, Vladyslav Heraskevych, piloto ucraniano de skeleton, manifestó que tras la decisión negativa sobre su apelación, la posibilidad de volver a competir en los Juegos Olímpicos de Invierno quedaba descartada. Esta afirmación se produjo después de que el TAS rechazara su solicitud para que lo reincorporaran a la competencia, en un caso que ha acaparado la atención internacional por confrontar los límites de la expresión en el deporte con las normas olímpicas. Heraskevych había sido excluido por la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton (IBSF), siguiendo la normativa del Comité Olímpico Internacional (COI), tras portar un casco en homenaje a casi 20 atletas ucranianos fallecidos desde la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. La noticia principal gira en torno a la distinción otorgada por el jefe de Estado ucraniano, Volodymyr Zelensky, quien entregó a Heraskevych la Orden de la Libertad por su postura durante el conflicto y la controversia deportiva.

Según informó Europa Press, la entrega del reconocimiento tuvo lugar durante un encuentro realizado paralelamente a la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania. En ese contexto, Zelensky destacó la postura del deportista de 27 años, resaltando su decisión de rendir tributo “a la memoria de los deportistas asesinados por Rusia, deportistas que nunca volverán a competir debido a la agresión rusa”. El presidente ucraniano expresó su agradecimiento a Heraskevych por la firmeza y coraje demostrados, y difundió en la red social X imágenes del encuentro junto con ese mensaje.

La controversia por la exclusión de Heraskevych comenzó cuando el deportista optó por utilizar un casco con imágenes de atletas ucranianos caídos desde que Rusia intensificó las hostilidades en 2022. Según detalló Europa Press, la Federación Internacional de Bobsleigh y Skeleton, apoyándose en las directrices del COI, impuso la sanción que le prohibía competir en Milán-Cortina 2026. El Comité Olímpico Internacional no acepta manifestaciones consideradas políticas durante las competencias olímpicas, aunque abre la posibilidad a que los deportistas expresen opiniones en otros espacios, como conferencias de prensa, zonas mixtas o redes sociales.

Europa Press reportó que el Tribunal de Arbitraje Deportivo, al analizar el caso, aclaró que el árbitro responsable debía ceñirse estrictamente a las normativas y restricciones establecidas por el COI. Aunque el tribunal afirmó comprender y valorar la conmemoración propuesta por Heraskevych, dictaminó que las pautas vigentes buscan equilibrar el derecho de los atletas a expresar sus ideas con el propósito de resguardar la atención pública sobre el desempeño deportivo. El fallo concluyó que dichas restricciones resultan razonables y proporcionadas, dado que existen alternativas autorizadas para visibilizar causas personales, distintas a la exhibición de mensajes durante la competencia.

En la audiencia celebrada en un hotel de Milán, Heraskevych defendió su postura y alegó que la exclusión por motivos conmemorativos carece de base en faltas técnicas o de seguridad, y consideró la sanción como desproporcionada y dañina a su carrera. “La exclusión es desproporcionada, no está respaldada por ninguna infracción técnica o de seguridad”, argumentó el deportista ucraniano, según los registros de Europa Press, e indicó que esa decisión le genera un “daño deportivo irreparable”. A la salida de la audiencia, enfundado en la bandera nacional, el atleta concluyó que era improbable su regreso, aun en el caso de haber obtenido una decisión favorable: “Parece que este tren ya ha partido. No puedo hacer otra carrera, así que se acabó”, declaró ante los periodistas tras más de dos horas de deliberaciones.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, explicó que las reglas vigentes se redactaron para garantizar tanto la libre expresión como la seguridad de los deportistas. Aclaró que se posibilitan expresiones personales y políticas fuera de los eventos principales, pero que la neutralidad en la competencia había sido adoptada por consenso entre los atletas. Respecto a la disciplina y la sanción particular, Coventry indicó que comprendía el compromiso y los motivos de Heraskevych, aunque esto no alteraba el reglamento: “Las reglas son las reglas. Tenemos que permitir que los deportistas se expresen, pero también debemos garantizar su seguridad”, sentenció, según citó Europa Press.

En la audiencia, Heraskevych había solicitado la anulación de la sanción, la reincorporación inmediata al evento olímpico y, subsidiariamente, la posibilidad de realizar una carrera oficial bajo supervisión del TAS hasta que se dictara una resolución definitiva. Las primeras dos rondas de la prueba de skeleton en Cortina d’Ampezzo transcurrieron sin la presencia del deportista ucraniano, quien ya figuraba entre los seis mejores en los ensayos previos. Europa Press remarcó que Heraskevych descartó la opción de afectar simbólicamente una carrera, por los riesgos que caracteriza la disciplina y la falta de sentido competitivo tras la sanción.

Un grupo de cerca de 40 eurodiputados apoyó públicamente a Heraskevych, dirigiendo una carta al COI en la que consideraron el castigo como un error, según consignó Europa Press. La cobertura periodística europea se inclinó en su mayoría contra la postura adoptada por el organismo olímpico, mientras que algunos medios en Rusia acusaron a la entidad de excesiva indulgencia tras devolver la acreditación al piloto, a pesar de mantener la prohibición.

Rusia, como país, permanece excluida de la participación olímpica a raíz de la invasión de Ucrania, pero el COI ha permitido la competencia individual de algunos atletas rusos bajo bandera neutral, previa confirmación de que no han brindado respaldo activo al conflicto. Según informó Europa Press, la negativa a readmitir a Heraskevych formó parte de una serie de decisiones rápidas adoptadas por una división ad hoc del tribunal, configurada para dar respuesta acelerada a disputas relacionadas con los Juegos Olímpicos.

La situación adquirió especial relieve al conocerse las reiteradas advertencias del COI a Heraskevych para que cesara el uso del casco conmemorativo, en virtud de la política que prohíbe declaraciones políticas tanto directas como indirectas durante la competición. El propio deportista diferenció su gesto al definirlo como un acto de homenaje a compañeros fallecidos, y no como una manifestación política. Alegó, de acuerdo con los reportes de Europa Press, que actos similares han encontrado aprobación para otros atletas en el pasado.

La reacción del piloto de skeleton ante el desenlace judicial y administrativo resultó en el reconocimiento por parte de la presidencia ucraniana. Volodymyr Zelensky subrayó mediante su entrega de la Orden de la Libertad que la postura de Heraskevych representa el esfuerzo de quienes mantienen viva la memoria de los afectados por la agresión rusa, y que su caso refleja un modo de resistencia simbólica desde el ámbito deportivo, consignó Europa Press.