Zelenski pide dos meses de alto el fuego para celebrar elecciones en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado este sábado que "iremos a elecciones" si hay un alto el fuego de dos meses en respuesta a las demandas de votación procedentes de Estados Unidos y se ha declarado incluso dispuesto a cambiar la legislación nacional si se lo pide el presidente de EEUU, Donald Trump, para facilitar el proceso.

"Estoy dispuesto a demostrar que estamos preparados", ha afirmado Zelenski en respuesta a una pregunta sobre la presión de Estados Unidos para la celebración de elecciones.

La condición que ha planteado es que haya dos meses de alto el fuego y entonces "iremos a elecciones", ha declarado durante su intervención ante la Conferencia de Seguridad de Múnich que se celebra este fin de semana.

El mandatario ucraniano ha reprochado el argumento de que Estados Unidos votó durante el mandato de Abraham Lincoln en medio de la Guerra Civil.

"Veo que se compara. Dicen que hubo elecciones durante la Guerra Civil con Lincoln. ¿Cómo se puede comparar? Nuestra gente está sufriendo ataques con misiles. No es simplemente una guerra terrestre. Nos atacan con misiles balísticos. Dadnos un alto el fuego", ha argumentado.

Si el presidente estadounidense quiere que haya elecciones, Ucrania cambiará su legislación, ha añadido Zelenski.

Además, Zelenski ha bromeado con que "nosotros también podemos dar a los rusos un alto el fuego si convocan elecciones". El público ha respondido con risas cómplices a la afirmación.

El presidente ucraniano ha subrayado que Ucrania "está haciendo todo lo posible para parar esta guerra" y, una vez terminada, el país podría ingresar en la OTAN. En ese sentido, ha argüido que dejar al ejército ucraniano fuera de la alianza "no sería lo más inteligente".

"El Ejército ucraniano es el más fuerte de Europa gracias a nuestros héroes. Creo que no sería lo más sensato dejar este ejército fuera de la OTAN", ha declarado. "Al menos dejad que sea vuestra decisión, no la decisión de (Vladimir) Putin", el presidente ruso, ha planteado en referencia a las negociaciones de paz.