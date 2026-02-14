Zelenski pide al Trump y al Congreso que aprueben ya las garantías de seguridad a Ucrania

Múnich (Alemania), 14 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió este sábado al presidente Donald Trump y al Congreso de EE.UU. que aprueben cuanto antes las garantías de seguridad de posguerra que Washington ha negociado con Kiev.

"Tenemos sólidos acuerdos preparados para ser firmados con EE.UU. y con Europa. Pensamos que el acuerdo sobre garantías de seguridad debe venir antes de cualquier acuerdo para poner fin a la guerra", dijo Zelenski en su discurso de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

"Y esperamos que el presidente Trump nos escuche. Esperamos que el Congreso nos escuche", remachó. EFE

(foto)(vídeo)