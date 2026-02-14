Agencias

Zelenski dice que dividir Ucrania no traerá una paz real

Múnich (Alemania), 14 feb (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dijo este sábado que dividir Ucrania para contentar a Rusia no traerá una paz real, y comparó la situación creada por la actual invasión rusa con la que vivió Europa con la invasión de Checoslovaquia por parte de la Alemania nazi en vísperas de la II Guerra Mundial.

"Sería ilusorio creer que la guerra puede acabarse de forma real dividiendo Ucrania, igual que fue ilusorio creer que sacrificar Checoslovaquia salvaría a Europa de una gran guerra", dijo Zelenski en su discurso en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en una aparente referencia a la exigencia de Rusia de que el país invadido le ceda toda la región del Donbás, incluido el territorio que aún no controla en Donetsk.

El presidente ucraniano reafirmó que Ucrania está dispuesta a hacer todo lo posible para que las negociaciones de paz que impulsa EE.UU. tengan éxito, y confirmó que tiene previsto reunirse este mismo sábado en Múnich con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para hablar del proceso para poner fin a la guerra. EFE

