Agencias

Wang Yi elogia la "histórica" visita de Starmer, que "reinicia" relación China-Reino Unido

Guardar

Múnich (Alemania)/ Shanghái (China), 14 feb (EFE).- El ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, aseguró que la reciente visita del primer ministro británico, Keir Starmer, al país asiático fue "histórica" y "exitosa", y sirvió para "reiniciar" las relaciones entre ambos países.

Wang efectuó estas declaraciones este viernes durante una reunión con su homóloga británica, Yvette Cooper, a la que, según un comunicado publicado hoy por el Ministerio chino de Asuntos Exteriores, recordó la "responsabilidad" de ambos países, dos de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, a la hora de mantener la paz y la seguridad a nivel internacional.

El canciller chino pidió "explorar más posibilidades de cooperación" tras la visita de Starmer y dio la bienvenida a la inversión en su país por parte de firmas británicas, reclamando al mismo tiempo a Londres que "ofrezca un entorno empresarial equitativo, justo y no discriminatorio para las compañías chinas".

Siempre según el comunicado chino, Cooper también se refirió a la visita de Starmer como un "completo éxito" y habló de sus "resultados fructíferos", enumerando asimismo áreas como comercio, inversión, finanzas, clima, seguridad o tecnologías verdes como puntos en los que ampliar la cooperación.

Starmer fue el primer jefe de Gobierno británico en visitar China desde 2018 y apostó por abrir una nueva etapa de deshielo con el gigante asiático, su tercer socio comercial, tras casi dos décadas de fricciones.

El documento apunta que ambos altos diplomáticos hablaron de la guerra en Ucrania o de otros asuntos internacionales como Sudán e Irán, aunque no ofrece detalles sobre los debates acerca de esas cuestiones.

El resumen ofrecido por Pekín no aclara si durante la reunión se trató una de las cuestiones que ha elevado la tensión con Londres en las últimas semanas, la condena de 20 años de cárcel al magnate de los medios hongkonés Jimmy Lai, algo que Starmer sí aseguró haber abordado durante sus reuniones con los altos funcionarios chinos.

Esta misma semana, Cooper reiteró que el proceso judicial contra Lai, que también tiene la nacionalidad británica, estaba marcado por una "motivación política" y demostraba que Pekín impuso leyes en Hong Kong para "acallar a los críticos contra China". EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Policía confirma 21 detenidos y procesa a varios diputados opositores por protestas violentas en Albania

Las fuerzas de seguridad albanesas arrestaron a 21 personas y abrieron diligencias contra legisladores opositores, incluidos altos dirigentes, tras disturbios que dejaron agentes heridos durante reclamos por presuntos actos corruptos en la administración de Edi Rama

La Policía confirma 21 detenidos

Ana Jara presenta 'Como cabras' y defiende "regular las redes sociales": "A los menores de 16 deberían restringírselas"

La nueva cinta de animación reúne a figuras como Ana Jara para ahondar en el daño psicológico provocado por internet entre adolescentes, en medio del debate social sobre la conveniencia de limitar el acceso a menores y potenciar la educación digital

Ana Jara presenta 'Como cabras'

Más de 65 efectivos de UME trabajan desde anoche en El Robledo y municipios del Bullaque por crecida del río

Cerca de 70 integrantes de la Unidad Militar de Emergencias, junto a drones y medios de rescate, refuerzan dispositivos frente al riesgo de desbordamientos, con diques y trabajos de contención mientras persiste la amenaza en varios puntos de Ciudad Real

Más de 65 efectivos de

La obesidad en niñas y adolescentes se duplicó entre 2000 y 2019, sobre todo en las de menos recursos, según estudio

Investigadores advierten sobre el aumento acelerado de exceso de peso en menores, especialmente entre quienes enfrentan barreras económicas, lo que profundiza las diferencias sociales y de género, alertando sobre la urgencia de actuar en salud pública según expertos

Infobae

El Vaticano ordena a los 'lefebvrianos' suspender la ordenación de obispos o habrá cisma

Infobae