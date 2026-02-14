Una pareja 'de pega' para sobrevivir San Valentín en Japón

Pilar Bernal Zamora

Tokio, 14 feb (EFE).- En Japón una cita perfecta se puede reservar a golpe de clic. Sin promesas de futuro y con un plan a medida, el archipiélago ha encontrado la forma de pasar un San Valentín de película a pesar de la soltería gracias al alquiler de parejas, un servicio por horas cada vez más extendido.

En el día más romántico del año, el país asiático no olvida a los solteros, quienes pueden pasear acompañados, disfrutar de una cena en pareja, ver una película romántica o regalar chocolate a una compañía ficticia que, por unas horas, se transformará en ese acompañante soñado, mientras las tasas de natalidad y matrimonio siguen en descenso.

Sin un contacto físico que vaya más allá de darse la mano, y con normas estrictas que garantizan la seguridad de quienes se alquilan como pareja temporal, el servicio ofrece una cita pactada ideal, donde Cupido funciona a elección del interesado.

"Solo hay que ponerse en contacto con un miembro del elenco que te guste, acordar fecha y lugar, y hacer una reserva", explicó a EFE un representante de Renkano, una empresa que comenzó a ofrecer este servicio en 2014 y que actualmente gestiona cerca de mil reservas al mes por todo el país, con una base que supera los 100.000 clientes.

Como si se tratase de un escaparate digital, fotografías de varias mujeres y hombres se despliegan ante el usuario, con una información que no escatima en detalles: el peso, la edad, el tipo de sangre, el apodo o aficiones de la persona a escoger. También es posible navegar por sugerencias en cuanto a qué planes hacer.

Una interfaz intuitiva que se ha hecho popular también entre los extranjeros, que representan ya el 20 % de la base de clientes de la empresa japonesa. La firma ha visto incrementarse las peticiones de turistas de otros países que, influenciados por la cultura del anime, también optan por tener su 'cita ideal'.

"El día de San Valentín sin duda atrae más atención, pero tengo la impresión de que las solicitudes son bastante constantes a lo largo del año", detalló a EFE Kazuki Harada, un joven de 21 años que decidió dedicarse hace seis meses a este servicio de alquiler de parejas mientras lo compagina con su trabajo a jornada completa.

A pesar de que la familia del joven se opuso al principio a la idea de que se alquilase como pareja por si pudiera ser peligroso para él, Harada asegura que se trata de una experiencia "segura" en la que se ofrece "una distancia cómoda y distinta a la de amigos o familia".

Con siete de cada diez solteros que confiesan no saber cómo encontrar pareja, el matrimonio parece una meta cada vez más lejana para muchos ciudadanos del país, que ha experimentado un descenso progresivo en el número de casamientos en los últimos años.

En 2023, se registraron menos de 500.000 bodas, niveles no vistos desde hace 90 años, cuando la población total era mucho más reducida, según datos de una encuesta realizada por el gobierno nipón y recogida por la cadena pública NHK.

Más del 90 % de los jóvenes de entre 20 y 24 años permanecen solteros, una tendencia que se consolida en la madurez con la mitad de la población soltera cumplida la treintena, y con uno de cada tres hombres y una de cada cinco mujeres de entre 45 y 49 años que nunca han pronunciado el 'sí quiero', según el Instituto Nacional de Investigación de Población y Seguridad Social (IPSS) de Japón.

Una problemática que se agrava en un país donde el 40 % de su población vive sola y cuya natalidad va en caída libre. Solo en 2024, el país perdió casi un millón de habitantes, el descenso poblacional más severo registrado desde 1950, según los últimos datos del Ministerio de Interior y Comunicaciones. EFE

(foto)(vídeo)