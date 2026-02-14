Steven Spielberg y Zoe Saldaña, entre los donantes a la familia de James Van Der Beek

Los Ángeles (EE.UU.), 14 feb (EFE).- El cineasta Steven Spielberg o la actriz de origen dominicano Zoe Saldaña figuran entre las celebridades que han apoyado económicamente en el fondo de la familia de James Van Der Beek, quien falleció el miércoles a los 48 años tras padecer cáncer de colon.

La actriz de la saga 'Avatar' encabezó la iniciativa con una donación de 2.500 dólares mensuales para la esposa y los seis hijos del actor estadounidense, según informó Page Six.

Spielberg, el cineasta favorito de Dawson Leery, el personaje que catapultó a la fama a Van Der Beek en la serie adolescente 'Dawson's Creek' ('Dawson crece'), también se encuentran entre los contribuyentes junto a su esposa, con una cuota que asciende los 25.000 dólares.

Entre las celebridades que apoyaron a la familia al fondo GoFundMe, que abrieron los amigos de Van Der Beek tras su fallecimiento y cuya cantidad ya supera los 2,5 millones de dólares, también figuran el director de 'Wicked' Jon M. Chu, Derek Hough, Busy Philipps o Jenna Dewan, entre otros.

La cuenta se abrió horas después de anunciarse la muerte del actor para brindar apoyo a la familia, que se enfrenta una situación crítica por los elevados costos de atención médica del protagonista de 'Dawson's Creek' en su lucha contra el cáncer de colon.

El dinero recaudado "ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños", reza la página.

El hermano menor del actor, Jared Van Der Beek, agradeció en un comunicado los gestos de solidaridad tras su muerte, que se extienden a personalidades como Reese Witherspoon o su compañera de reparto Katie Holmes.

"Ha sido maravilloso leer y ver cómo tocó tantas vidas, no por algo que hiciera, sino por quién era. Compartió con un corazón abierto y con su alma sabia. Por muy doloroso que sea este profundo dolor, la sanación ya ha comenzado con todas las muestras de amor, oraciones y apoyo", escribió el hermano en Instagram.

Van Der Beek comenzó a colaborar el año pasado con un proyecto web para vender recuerdos de la serie que lo catapultó a la fama, incluyendo vestuario y escenografía, en un intento por pagar las costosas facturas médicas de su tratamiento contra el cáncer.

El actor reveló en noviembre de 2024 que padecía un cáncer colorrectal. Desde el momento en que dio a conocer su diagnóstico, ha utilizado su plataforma para concienciar sobre su enfermedad.

Nacido en Connecticut, Van Der Beek fue famoso por interpretar el papel principal en el drama adolescente 'Dawson's Creek', que se emitió de 1998 a 2003. Recientemente, tuvo apariciones especiales en un episodio de 'Walker' y en la película de Tubi 'Sidelined: The QB and Me'. EFE