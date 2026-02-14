San Valentín obró el milagro: Kiko Rivera e Irene Rosales juntos, con sus parejas, en el mismo lugar

Mientras en las últimas semanas la atención mediática se había concentrado en las polémicas declaraciones de Kiko Rivera sobre su expareja y la nueva pareja de esta, Irene Rosales, un encuentro inesperado en una cafetería reunió a ambas figuras públicas junto a sus actuales acompañantes y a las dos hijas que comparten. El medio Hola informó que la mañana del 14 de febrero, fecha de San Valentín, el DJ y su exesposa coincidieron con sus respectivas parejas, Lola y Guillermo, en un establecimiento al que suelen acudir. Durante el desayuno, también estuvieron las menores nacidas durante la relación entre Rivera y Rosales.

Según publicó Hola, la casualidad quiso que todo el grupo se encontrara en el mismo sitio, en medio de un contexto de distanciamiento público acentuado por intervenciones recientes en redes sociales, donde Kiko Rivera llegó a comparar a las parejas de ambos con referencias utilizadas por Shakira durante su ruptura con Gerard Piqué y la actual pareja de este. Estas comparaciones, señaló Hola, revivieron la expectativa del público y la prensa sobre un posible aumento en las tensiones familiares.

La secuencia de la salida del local mostró a Irene Rosales y Guillermo siendo los primeros en abandonar la cafetería, seguidos por Kiko Rivera, quien tras unos minutos recogió a sus hijas en su vehículo. Según relató Hola, el ambiente fue de absoluto silencio, sin que se observara ningún intercambio de palabras ni gestos entre las partes, más allá de la convivencia en el mismo espacio durante el desayuno.

Ambos protagonistas optaron por mantener la discreción y se negaron a prestar declaraciones a la salida del establecimiento. Hola detalló que ningún signo externo permitió interpretar si hubo o no un acercamiento durante el tiempo que permanecieron en la cafetería. Tanto Rivera como Rosales mantuvieron un semblante serio y se alejaron del lugar sin protagonizar escena alguna ante los medios presentes.

La cita, catalogada por Hola como un encuentro únicamente motivado por la coincidencia, se produce después de semanas de comentarios cruzados en redes y medios, especialmente tras un directo de Kiko Rivera en TikTok donde el artista intensificó la atención en torno a su vida personal y la de su exesposa. La comparación que Rivera realizó en este directo, mencionando a un Twingo y un Ferrari aludiendo a las parejas actuales de ambos, fue ampliamente recogida por el medio citado, destacando la similitud con la polémica protagonizada por Shakira en el ámbito internacional.

Según consignó Hola, la coincidencia de ambos con sus hijas y sus nuevas parejas en un ambiente relajado podría haber servido para rebajar la tensión vivida en las últimas semanas, aunque no existe información sobre si hubo alguna interacción significativa entre los presentes más allá de la convivencia forzosa por la situación. El medio puntualizó que, pese a la expectación mediática, ningún testigo pudo confirmar si los adultos intercambiaron saludo o palabras durante su estancia en el local.

Este encuentro público sin declaraciones de sus protagonistas mantiene la atención en una familia acostumbrada a la exposición en los medios y cuyas diferencias personales trascienden a menudo el ámbito privado. Hola remarcó que, por el momento, la relación entre Kiko Rivera e Irene Rosales sigue determinada por los vínculos familiares a través de sus hijas y que los hechos recientes no permiten anticipar un cambio sustancial en la dinámica personal entre ambos y sus respectivas parejas.