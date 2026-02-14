Rusia ataca base de misiles de Ucrania en respuesta a ataque contra instalación militar

Moscú, 14 feb (EFE).- El Ejército de Rusia atacó hoy la base central de misiles y artillería de Ucrania, dos días después de que las Fuerzas Armadas ucranianas alcanzaran una instalación militar del Ministerio de Defensa ruso en la región de Volgogrado.

"La aviación táctica, los drones de ataque, misiles y artillería de las agrupaciones militares rusas atacaron instalaciones del sistema energético y la infraestructura de transporte utilizados por las Fuerzas Armadas de Ucrania, la base central de misiles y artillería", informó el mando militar ruso en un parte de guerra diario.

Además, las fuerzas rusas atacaron almacenes de drones de largo alcance y emplazamientos temporales del Ejército ucraniano y mercenarios extranjeros en 154 puntos.

El pasado jueves, Ucrania atacó una instalación del Ministerio de Defensa ruso en la sureña región de Volgogrado, que según canales ucranianos sería un arsenal de la Dirección de Misiles y Artillería del Ministerio de Defensa ruso.

Debido al peligro de las explosiones para la población local, el gobernador de Volgogrado anunció la evacuación de la vecina localidad de Kotlubán. EFE