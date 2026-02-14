Incógnita despejada: Dua Lipa con Callum Turner en la alfombra roja de 'Rosebush Pruning'

Berlín, 14 feb (EFE).- La incógnita de la alfombra roja de 'Rosebush Pruning' quedó despejada en la noche de este sábado con la presencia en la Berlinale de la cantante Dua Lipa junto a su pareja, el actor británico Callum Turner, uno de los protagonistas de la película del brasileño Karim Aïnouz.

La cantante británica llevaba un vestido negro ajustado transparente y se mostró muy sonriente y compenetrada con su pareja.

Otra estrella muy esperada en esta alfombra y en el festival era la actriz canadiense Pamela Anderson, que desfiló con un vestido de top rosa y falda en tonos verde manzana con un voluminoso manto a juego del mismo color.

La actriz española Elena Anaya, con falda corta de cuero negro y camisa y capa blanca, no dudó en expresar su agradecimiento ante "tanta gente cariñosa haciendo cola con este frío" y la locura desatada con la presencia de Dua Lipa y Turner y Pamela Anderson, su pareja en el filme.

"Es un sueño, absolutamente, esto es como un circo y una maravilla", afirmó en declaraciones a EFE, y agregó: "Bueno, es la magia del cine, ¿no? Así que muy contenta de formar parte de esta familia bonita".

Sobre Anderson dijo que es "una mujer maravillosa y una gran compañera" con la que ha sido muy bonito actuar y "contar esta historia delirante sobre una familia tan desestructurada y tan distinta.

"Nadie va a ver una familia así nunca. Es la primera vez, yo creo que se cuenta una historia tan peculiar y diferente. Así que muy feliz de formar parte, de ser la paisajista de esa familia y de poder secuestrar a la madre de esos hermanos enloquecidos", dijo, al aludir a la trama del filme.

Para Anaya ha sido "un privilegio absoluto formar parte de este reparto estelar" y de estar en una película de Aïnouz, uno de sus directores favoritos, afirmó.

Grabar en España fue como sentirse en casa, muy cerca de su familia, y rodar en Barcelona, un lujo, aseguró.

"Estábamos en una casa absolutamente espectacular y bueno, son esas cosas que ofrece España, ¿no? De repente una villa brutalista en Barcelona que es muy impactante. Es como un personaje más de la película", añadió. EFE

