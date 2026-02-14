GAFI alerta que el fraude se ha convertido en solo dos años en la principal amenaza global

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- La presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF), Elisa de Anda Madrazo, afirmó este viernes que, tan solo en un par de años, la “epidemia del fraude” se ha convertido en la principal amenaza global.

En una sesión virtual con medios, tras el pleno celebrado en Ciudad de México, De Anda describió el fenómeno como una “epidemia” y detalló que es uno de los riesgos más extendidos a nivel internacional y una prioridad para el organismo, al aparecer entre los tres principales riesgos en el 90 % de los países que supervisa GAFI.

“La epidemia de fraude está creciendo en tamaño, escala y alcance”, con impactos que “se extienden mucho más allá de la pérdida financiera”, enfatizó la mexicana.

Para dimensionar su magnitud, citó estimaciones de la Global Anti-Scam Alliance: la mitad de los consumidores del mundo enfrenta al menos un intento de fraude una vez por semana, y en el último año se habrían perdido un billón de dólares por estafas a escala global.

De Anda añadió: "no hay nadie que este exento", especialmente por el uso de nuevas tecnologías que amplían el acceso de los criminales a potenciales víctimas.

La presidenta del GAFI enumeró modalidades como fraudes “amorosos” (en plataformas de citas o redes sociales), extorsión e inversiones falsas, y explicó que el organismo ha reforzado su respuesta con herramientas y estándares.

Entre ellas citó un nuevo documento sobre fraude facilitado por medios cibernéticos, además de una actualización de la guía de recuperación de activos para atender la rapidez con la que se mueven los recursos en fraudes cibernéticos.

De Anda también mencionó cambios a la Recomendación 16 —relacionada con pagos— para incorporar mecanismos de defensa contra el fraude y el error, así como ajustes a la Recomendación 1 para impulsar inclusión financiera con controles que mitiguen riesgos.

En el balance del pleno, el GAFI informó que aprobó sus prioridades estratégicas 2026-2028, que presentará a ministros en una próxima reunión en abril, y adoptó publicaciones adicionales vinculadas al entorno digital, incluido el panorama de activos virtuales.

Entre ellas, un reporte sobre monedas estables ('stablecoins') y billeteras no alojadas ('unhosted wallets'), y otro sobre proveedores extranjeros de servicios de activos virtuales ('offshore'), con foco en riesgos como el fraude a gran escala.

“Apenas el mes pasado, ChainAnalysis informó que las 'stablecoins' representaron el 84 % del volumen de transacciones de activos virtuales ilícitos en 2025”, detalló.

Como ejemplo operativo, De Anda citó una operación coordinada en la que 11 jurisdicciones procesaron más de 9.000 reportes de estafas vinculadas a pérdidas por más de 192 millones de euros, con más de 1.800 arrestos e incautaciones por más de 17 millones de euros, basada en intercambio de inteligencia en tiempo real y acciones conjuntas.

El pleno también abordó el seguimiento a jurisdicciones bajo monitoreo, actualizó su declaración pública sobre Irán y aprobó evaluaciones mutuas de Italia, Austria y Singapur, que se publicarán entre abril y mayo, además de reportar avances asociados a su trabajo para detectar explotación sexual infantil en línea.

Asimismo, se anunció a Giles Thomson (Reino Unido) como presidente entrante del organismo a partir de julio de 2026. EFE