Entre Twingos y Ferraris: Jessica Bueno echa balones fuera en la polémica de Kiko Rivera

"No me gusta meterme en la vida de nadie. Doy mi punto de vista, pero siempre sin intentar juzgar", afirmó Jessica Bueno al ser consultada sobre la más reciente controversia relacionada con Kiko Rivera, DJ y padre de su hijo mayor. Este posicionamiento, según informó el medio que difundió la noticia, se dio tras ser preguntada por unas declaraciones de Rivera durante un directo en redes sociales, donde realizó una comparación entre su exmujer, Irene Rosales, y su actual pareja, Lola García, equiparándolas respectivamente con un Twingo y un Ferrari. La reacción de Bueno ante las cámaras al conocer dichos comentarios reflejó una postura firme y reservada, alineada con su habitual discreción ante asuntos personales vinculados a la vida del DJ.

El medio detalló que Bueno ha mantenido históricamente una actitud de silencio respecto a situaciones personales ligadas a Rivera, incluso tras la separación. Aunque en ocasiones recientes, debido a su trabajo en televisión y la mayor visibilidad pública, su trato hacia Rivera ha sido cordial, principalmente ha evitado entablar debates o controversias públicamente con él. Según publicó la fuente, el comentario del DJ en la red social intensificó la polémica, llegando a provocar reacciones diversas en el entorno mediático, aunque una de las personas directamente aludidas restó importancia al asunto.

La colaboradora televisiva se ha destacado por expresar opiniones dentro de los formatos de telerrealidad donde participa, pero manteniendo al margen los temas relacionados con la privacidad de Rivera. La información consignada por el medio resaltó cómo Bueno ha priorizado evitar conflictos por el bienestar de todos los involucrados, especialmente considerando la relación que mantienen actualmente las distintas parejas y exparejas de Rivera con su hijo.

Según reportó el medio, los comentarios de Kiko Rivera generaron debate no solo en redes sociales, sino también entre figuras cercanas y seguidores. La alusión a modelos de coches como metáfora para comparar a diferentes mujeres de su vida fue vista por muchos como inapropiada. No obstante, la respuesta de Bueno optó por marcar distancia y evitar valoraciones públicas, reafirmando su postura de respeto y la decisión de no intervenir en polémicas ajenas, incluso cuando los comentarios se vinculan indirectamente a la familia que comparte con Rivera.

De acuerdo con las declaraciones recogidas, Bueno puso de manifiesto que decide involucrarse en debates solo cuando lo considera pertinente y siempre desde la cautela, sin juicios sobre terceros. Esta actitud, recalca el medio, corresponde a una línea de conducta constante en su relación mediática con Rivera y su entorno, preferencia que mantiene incluso cuando se intensifica la exposición pública de las partes.

El medio también subrayó que, a pesar de la mayor notoriedad que ha adquirido en la televisión, Bueno ha sostenido una política de respeto hacia la figura del DJ y su vida sentimental, evitando posicionarse o emitir valoraciones sobre la relación de Rivera con sus parejas o exparejas. Esta coherencia le ha ayudado a esquivar enfrentamientos y preservar la armonía en el círculo familiar ampliado, algo que destacó entre los motivos de su reserva.

En el seguimiento realizado por la prensa, la exmodelo y actual colaboradora televisiva dejó claro a los periodistas que no tiene interés en juzgar ni en contribuir al incremento del revuelo mediático sobre la vida privada de Kiko Rivera. Según lo informado por el medio, su enfoque persiste en separar las cuestiones profesionales de las personales, protegiendo de este modo el entorno familiar de eventuales tensiones públicas.