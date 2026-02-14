El Gobierno impulsa inversiones milmillonarias en la industria con los primeros concursos de acceso a la red

El proceso de asignación de capacidad en los nudos clave de la red eléctrica ha despertado interés entre grandes empresas del sector industrial, según detallaron a Europa Press fuentes ministeriales. Entre los beneficiarios, compañías como Stellantis en Vigo, Hydnum Steel en Castilla-La Mancha, así como Moeve y Atlantic Copper en Andalucía, avanzan con planes de inversión a gran escala gracias a la resolución provisional de los primeros concursos publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. De acuerdo con la información difundida por Europa Press, esta acción pretende impulsar nuevas plantas industriales, modernizar la infraestructura energética y facilitar el desarrollo de centros de datos, convirtiéndose en un mecanismo crucial para canalizar inversiones millonarias.

El Ministerio para la Transición Ecológica ha comunicado los resultados a los interesados en cinco nudos de la red eléctrica, ubicados en cuatro comunidades autónomas, tras la conclusión del proceso de asignación de capacidad de acceso a demanda. Según las fuentes citadas por Europa Press, esta etapa corresponde a la conclusión de los procedimientos abiertos desde julio para proyectos estratégicos que requieren un consumo energético notable, relacionados con instalaciones nuevas, ampliaciones industriales, y desarrollos tecnológicos.

Los concursos para acceder a la red se organizaron en ocho nudos de transporte eléctrico distribuidos por Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Galicia y País Vasco, abarcando una disponibilidad de 3.681 megavatios (MW) en total. La demanda de conexión en varios de estos nodos superó la capacidad técnica de la red, lo que llevó a la organización de concursos selectivos, tal como reportó Europa Press. Algunos nodos finalmente no realizaron el proceso debido a la retirada de pretendientes, quedando los concursos limitados a los puntos de Cristóbal Colón y Palos en Huelva, Brazatortas en Ciudad Real, Francolí en Tarragona y Nuevo Vigo en Vigo.

El medio Europa Press expuso que en Andalucía se distribuyeron 276 MW entre los nodos de Cristóbal Colón y Palos; en Aragón, el nodo de Terrer contaba con 410 MW; en Castilla-La Mancha, Brazatortas ofrecía 1.217 MW de capacidad; en Cataluña, Francolí disponía de 216 MW; en Galicia, el nodo Nuevo Vigo tenía 182 MW; mientras que en el País Vasco los puntos de Arrigorriaga y Mercedes Benz sumaban 993 MW y 387 MW, respectivamente. Sin embargo, la retirada de participantes en Terrer, Arrigorriaga y Mercedes Benz dejó sin efecto la necesidad de concursos en esas ubicaciones, según confirmó Europa Press.

En el resto de nodos, la competencia por el acceso se mantuvo y resultó esencial para la adjudicación provisional de capacidad. Así, Europa Press informó que entre los adjudicatarios constan empresas como Messer en Tarragona, Next Generation en Zaragoza, Mercedes y ACS en Euskadi, detallando la diversidad y magnitud de los proyectos seleccionados. Estas iniciativas no solo buscan incrementar la producción y la eficiencia energética, sino también fomentar la electrificación de grandes sectores industriales y la creación de infraestructuras asociadas al crecimiento tecnológico y logístico.

El proceso ha estado marcado por criterios técnicos relacionados con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el volumen de inversiones proyectadas y la inminencia del inicio de los consumos energéticos. Según destacó el Ministerio en declaraciones recogidas por Europa Press, los proyectos que centren su actividad en la reducción de emisiones de CO2, sobre todo mediante la electrificación de procesos industriales, han recibido prioridad en la asignación de capacidad. Tras este filtro, la evaluación se ajustó utilizando un sistema de puntuación que da preferencia a aquellos desarrollos con mayor inversión prevista y con mayor proximidad a su puesta en marcha.

Los resultados comunicados permiten a las empresas adjudicatarias proceder con las solicitudes formales para los permisos de acceso y conexión ante el operador de la red. Posteriormente, la resolución del concurso será publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), oficializando cuáles serán las compañías habilitadas para avanzar con sus proyectos energéticos dentro de la capacidad asignada en cada nudo, según detalló Europa Press.

La repercusión de este proceso se refleja en la variedad de sectores representados. Además de la industria automotriz, el sector del acero y la producción de cobre, aparecen iniciativas orientadas a centros de procesamiento de datos, expansión de desarrollos urbanísticos y la electrificación de grandes infraestructuras como puertos y redes ferroviarias. La suma de estos proyectos refleja una apuesta institucional por la transformación ecológica y digital del tejido productivo nacional, en línea con el plan de transición energética que promueve el Ejecutivo, según publicó Europa Press.

El Ministerio ha especificado que la capacidad no asignada durante esta ronda regresará al sistema y podrá volver a adjudicarse conforme a las normativas establecidas en el Real Decreto 1183/20. Esta medida responde a la intención de asegurar que la red eléctrica sirva de soporte a las demandas reales del tejido productivo y no a aspiraciones especulativas, garantizando que los megavatios disponibles se canalicen hacia proyectos con alto impacto tangible y potencial de ejecución.

La resolución de estos primeros concursos supone una etapa relevante en la reconfiguración de la red eléctrica y el estímulo de la industria nacional hacia modelos más sostenibles de generación y consumo energético. De acuerdo con lo consignado por Europa Press, la expectativa es que en los próximos meses las empresas adjudicatarias reactiven sus trámites administrativos para el acceso y conexión, mientras que las autoridades mantienen el compromiso de facilitar el crecimiento industrial compatible con la meta de descarbonización y modernización económica.