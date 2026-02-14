Agencias

Economía de México emite norma para productos de acero en la construcción

Guardar

Ciudad de México, 13 feb (EFE).- La Secretaría de Economía (SE) del Gobierno de México emitió una norma publicada este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en la que se establecen especificaciones técnicas, métodos de prueba y requisitos de información comercial de productos de acero para la industria de la construcción.

Se trata de la Norma Oficial Mexicana NOM-251-SE-2025 que la dependencia emitió por medio de la Unidad de Normatividad, Competitividad y Competencia, y a través de la Dirección General de Normas.

La cual establece las especificaciones, métodos de prueba, la información comercial y el procedimiento de evaluación de la conformidad, para los productos de acero para el sector de la construcción que se fabriquen, importen y/o comercialicen en territorio mexicano para proporcionar seguridad al usuario de estos productos.

En un comunicado, la SE indicó que la emisión de esta norma representa un logro institucional de gran relevancia, alcanzado a través del trabajo técnico, diálogo y construcción de consensos, principalmente con la industria.

"Su objetivo es garantizar la seguridad y calidad de los productos de acero utilizados en el sector de la construcción", se apuntó.

Al mismo tiempo, explicó la dependencia, dicha norma "brinda certeza jurídica, genera condiciones de competencia equitativa para la industria nacional, protege a las personas consumidoras e incrementa la confianza en el sector productivo".

El Gobierno de México, que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, y por medio del titular de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció a la infraestructura de la calidad como "eje estratégico para el desarrollo industrial y comercial del país" mediante la expedición de Normas Oficiales Mexicanas, como parte del Plan México, para potenciar las inversiones.

Temas Relacionados

EFEHombre. La industria metalúrgica latinoamericana proyecta un crecimiento en 2025fábrica de aluminio en la Ciudad de México (México)

Últimas Noticias

BBVA renueva su red de cajeros en Venezuela con la incorporación de tecnología 'contactless'

La entidad bancaria modernizó más de 150 terminales automáticos en su filial local, facilitando operaciones como consulta de saldo, retiros y transferencias, mediante dispositivos táctiles y sin contacto, buscando mejorar la experiencia de sus usuarios en el país

BBVA renueva su red de

Congreso español aprueba ley para combatir la multirreincidencia que sube penas a hurtos

Infobae

Gianni Infantino: "Felicito a Ceferin, Al-Khelaifi y Florentino Pérez por haber alcanzado ese acuerdo"

Tras el entendimiento histórico entre UEFA, EFC y Real Madrid, el líder de la FIFA subrayó la importancia de la unidad en el fútbol mundial, destacando la resolución de disputas legales y la oportunidad de fortalecer la cooperación entre instituciones clave del deporte

Gianni Infantino: "Felicito a Ceferin,

Los ministros de Exteriores de China, Francia y Alemania hablan sobre Ucrania y comercio

Infobae

Irak completará hoy el proceso de recepción de 7.000 miembros de Estado Islámico deportados desde Siria

Altos responsables iraquíes confirman que el traslado de miles de individuos vinculados con actividades extremistas desde Siria ya está casi finalizado y señalan que enfrentan diversas acusaciones bajo la estricta legislación nacional contra el terrorismo

Irak completará hoy el proceso