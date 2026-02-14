Doncic recuerda las enseñanzas de Nocioni: "Jugar cada partido como si fuera el último"

Los Ángeles (EE.UU.), 14 feb (EFE).- Luka Doncic, estrella de Los Ángeles Lakers, recordó este sábado las enseñanzas que le dio el argentino Andrés Nocioni en su etapa en el Real Madrid, entre ellas "jugar cada partido como si fuera el último", en el día de medios organizado en Los Ángeles en la víspera del All-Star Game.

"'Chapu' (el apodo de Nocioni). Me acuerdo de la primera vez que subí con el equipo (el Real Madrid), estuvo él, solo su forma de jugar al baloncesto, que cada partido jugara como si fuera el último, ha sido muy inspirador para mí", afirmó Doncic.

El esloveno compartió el vestuario con Nocioni en sus comienzos en el Real Madrid y se prepara ahora para disputar su sexto All-Star de la NBA.

En la rueda de prensa, Doncic recibió varias preguntas extravagantes. Entre ellas, se le preguntó si prefería River Plate o Boca Juniors.

"Con el Real Madrid", contestó cuando le preguntaron con cuál de los dos conjuntos argentinos se quedaba.

Doncic no quiso dar detalles sobre los rumores sobre su presunto interés en invertir en un equipo en Roma para la futura NBA Europa.

Se enfocó en el All-Star, que este año estrena un nuevo formato con un enfrentamiento entre estrellas estadounidenses y del resto del mundo.

"Yo creo que va a ser mejor. Es una competencia muy buena y creo que va a ser mejor que en los últimos años", aseguró.

"Cada All Star es una bendición, es la sexta vez y no todos pueden decirlo. Voy a disfrutar esto", añadió.

Preguntado sobre si ve posible igualar los 100 puntos anotados en un partido por Wilt Chamberlain, Doncic reconoció que lo ve complicado.

"No sé, no creo. Metí 73 y fue mucho, cada tiro entró, 100 creo que es demasiado", admitió.