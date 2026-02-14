China avisa a Japón de que cualquier ambición militarista sufrirá una "derrota devastadora"

Durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, comparó la gestión del pasado de Alemania tras la Segunda Guerra Mundial con la posición de Japón, cuestionando que Tokio no haya adoptado medidas legales para frenar el resurgimiento de discursos militaristas en el país asiático. Wang recordó que, mientras Berlín promulgó leyes contra la apología del nazismo después del conflicto mundial, las autoridades japonesas, en su opinión, no han asumido una responsabilidad semejante respecto a los crímenes cometidos durante la guerra, según informó Europa Press.

Este señalamiento surgió en el contexto de un clima de tensión que involucra a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, cuyo reciente discurso ha incluido declaraciones a favor de considerar una respuesta militar ante una intervención china en Taiwán. Wang consideró que esa vía constituye un “callejón sin salida”, según recogió Europa Press. El representante chino advirtió de forma explícita que, si Japón persiste en lo que calificó como “viejo camino” de confrontación, el desenlace será una “derrota devastadora”. Aludió de forma directa a la guerra entre China y Japón entre 1937 y 1945, conflicto que causó cerca de 20 millones de muertes y concluyó con la derrota del Japón imperial. “Cualquier país que valore la paz debería gritar esto a los cuatro vientos: si regresas por ese viejo camino, te enfrentarás a un callejón sin salida y si quieres jugártela de nuevo, la derrota será todavía más rápida y devastadora”, remarcó Wang, citado por Europa Press.

El jefe de la diplomacia china también criticó el mantenimiento de ciertas prácticas conmemorativas por parte de las autoridades japonesas. De acuerdo con Europa Press, Wang Yi acusó al gobierno japonés de seguir rindiendo homenaje a militares que han sido señalados como criminales de guerra. Según su criterio, esta continuidad en los homenajes revela que “el fantasma del militarismo sigue acechando” en Japón. Para Wang, este elemento influye tanto en la política interna como en la postura de Tokio respecto a temas delicados en la región, incluyendo la cuestión de Taiwán.

En ese terreno, las tensiones han crecido notoriamente. Tras el planteamiento de la primera ministra Takaichi de una posible reacción militar japonesa si China interviniese en la isla, Pekín exigió una disculpa y acusó a Japón de alimentar el conflicto en el área, consignó Europa Press. Takaichi sostuvo, de acuerdo con el citado medio, que Tokio “no podría mirar para otro lado” ante posibles escenarios de confrontación en torno a Taiwán, palabras interpretadas por observadores como un guiño de respaldo a la administración estadounidense en el plano internacional.

El debate sobre el rumbo militar y pacifista de Japón se inscribe en el marco de intentos de reforma constitucional impulsados por Takaichi y su administración. La dirigente japonesa salió fortalecida tras obtener una clara victoria en las legislativas del último domingo, circunstancia que, según puntualizó Europa Press, le otorga el poder político suficiente para impulsar modificaciones profundas en la Constitución. Este texto legal, promulgado tras la Segunda Guerra Mundial, consagra la renuncia “para siempre” a la guerra como derecho soberano y establece fuertes restricciones a la capacidad de despliegue de las Fuerzas de Autodefensa japonesas, limitando las operaciones militares a la defensa nacional.

Según Europa Press, Wang rebuscó argumentos históricos para desaconsejar toda deriva militar. “Las lecciones de la historia no están lejos de nosotros”, subrayó el canciller chino, en alusión directa a los devastadores efectos de pasadas confrontaciones y a los pactos internacionales surgidos tras 1945. La reiteración por parte de Wang de este mensaje histórico busca recordar tanto a las autoridades como a la opinión pública nipona los costos humanos y materiales que acarreó el militarismo en el siglo XX, y que la adopción de medidas que faciliten el rearme supondría riesgos para la paz regional.

El aumento de la retórica militarista y el debate sobre la eventual modificación del marco constitucional pacifista están suscitando preocupación en la región, especialmente en China. El medio Europa Press remarcó que desde Pekín, se subraya la posible conexión entre ciertas actitudes recordadas en actos oficiales japoneses, posiciones sobre Taiwán y gestos hacia aliados internacionales, con un intento de abrir la puerta a transformaciones legislativas de alcance en materia de seguridad y defensa en Japón.

De acuerdo con Europa Press, la relación bilateral entre China y Japón permanece marcada por la sensibilidad ante los hechos históricos de las primeras décadas del siglo pasado, así como por los equilibrios de poder en Asia oriental. Los pronunciamientos en la Conferencia de Seguridad de Múnich abrieron un nuevo capítulo en ese diálogo tenso, con cruce de acusaciones y advertencias explícitas respecto al rumbo de Tokio en materia de defensa y su posible impacto sobre la estabilidad de la región.