Burundi asume por primera vez la presidencia rotatoria de la Unión Africana

Adís Abeba, 14 feb (EFE).- Burundi asumió este sábado por primera vez la presidencia rotatoria de la Unión Africana (UA), tomando el relevo de Angola, durante la apertura de la 39.ª Cumbre Ordinaria de la organización panafricana, en un momento marcado por las tensiones comerciales y geopolíticas a nivel global y el impacto de diversos conflictos en África.

"Quisiera expresarles mi gratitud por la confianza que han depositado en mí y, a través de mí, en la República de Burundi y en todo el pueblo burundés", dijo el jefe de Estado de este pequeño país de África oriental, Évariste Ndayishimiye, en la sede de la UA en Adís Abeba.

"La República hermana de Angola ha pasado el revelo a Burundi en un contexto internacional marcado por una profunda transformación geopolítica, una crisis de seguridad, tensiones económicas persistentes y los efectos aislados del cambio climático", aseveró el mandatario.

Ndayishimiye también destacó "un creciente cuestionamiento del multilateralismo frente al auge del unilateralismo", unos desafíos que "requieren una respuesta colectiva basada en el diálogo, la solidaridad y el respeto al derecho internacional".

"En un entorno complejo, el multilateralismo sigue siendo fundamental para la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible", añadió el dirigente, que recibió la presidencia de la UA de su antecesor, el presidente angoleño, João Lourenço.

Para Ndayishimiye, "esto es un deber y una obligación histórica para Burundi para reforzar y amplificar la voz de África en la escena internacional y contribuir activamente a la construcción de un orden internacional más justo, equilibrado e inclusivo".

La presidencia de la UA rota entre las cinco regiones geográficas del continente africano, tiene una duración de un año y permite al país que la ejerce orientar las prioridades e iniciativas de la organización panafricana.

Jefes de Estado y Gobierno de una cuarentena de países asisten a la cumbre de la UA -que tiene lugar este sábado y domingo en Adís Abeba- para abordar asuntos candentes como paz y seguridad, integración económica o crisis climática, bajo la sombra de los múltiples conflictos que sacuden países como Sudán o la República Democrática del Congo (RDC).

Además de los líderes africanos, entre los asistentes se encuentran la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, que intervino en la inauguración de la cumbre como invitada de honor; el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres; y el primer ministro de Palestina, Mohammad Mustafa. EFE

