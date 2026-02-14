Brasileña Passô presenta su largometraje debut sobre construir afecto en momento difíciles

Elena Garuz

Berlín, 14 feb (EFE).- La directora, guionista y actriz brasileña Grace Passô estrena este sábado en la Berlinale su primer largometraje, 'Nosso segredo', un drama íntimo que aborda la capacidad de unión y de construir afecto incluso en los momentos más difíciles, a partir de la historia de una familia que lucha por reconstruir sus vidas tras una reciente pérdida.

En entrevista con EFE, la realizadora explica que se trata de un drama íntimo, una película muy emotiva que "a pesar de mostrar la situación de una familia que está de luto, se empeña en mostrar cómo este grupo, esta comunidad familiar, construye un afecto incluso en un momento difícil".

"Soy brasileña, y en mi memoria, los momentos de mayor unión de mi familia, ya sea juntos para limpiar la casa, ya sea juntos para construir una pared o para hacer una fiesta, los momentos en que mi familia más se unió fueron los momentos en que teníamos que resolver algún problema juntos", explica la realizadora, y agrega que para ella, que viene de una familia negra, eso es algo muy arraigado.

Así, "los momentos difíciles, en mi memoria de infancia, eran también los momentos más alegres, los momentos en que, finalmente, nos uníamos. Y eso para mí es muy importante en la película", subraya.

Durante un larga parte del filme, el espectador ve a los personajes por separado, de la misma manera que por separado, cada uno solo en su mundo, parece conseguir operar su dolor, explica.

No obstante, en el momento en que el gran problema sucede, cuando se encuentran ante lo imposible, ante lo surreal de la vida, es cuando se juntan y el espectador los logra ver juntos por primera vez, añade.

La familia, que también es una comunidad, se convierte aquí en una metáfora de esta capacidad de unión y de "construir el afecto en los momentos de mayor tensión, en los momentos de mayor problema, en los momentos de guerra, en los momentos de desesperación" algo muy propio de la cultura latinoamericana y de la historia de la negritud, destaca.

'Nosso segredo' es un retrato profundamente íntimo y poético de una familia negra brasileña de Belo Horizonte que lucha por reconstruir sus vidas tras una reciente pérdida y a medida que el dolor se instala en el silencio, cada miembro de la familia desarrolla sus propios rituales de evasión, hasta que el hijo menor, sensible a lo que permanece sin decir, intuye un secreto guardado en la propia casa.

Poco a poco, la familia se ve obligada a enfrentarse al dolor enterrado, redescubriendo el amor, la unidad y el coraje como medios de supervivencia.

La casa de la familia es una especie de personaje en la película, al ser tanto una metáfora de esa familia que está construyendo su recomienzo de vida después de la pérdida, de los sentimientos de los personajes que están a punto de desbordarse, como también la que alberga el gran secreto, el gran problema, apunta la directora.

"Hay algo que me encanta, que es que mi familia pasó muchos años construyendo su casa", algo muy común en Brasil y en Latinoamérica, como si la casa, simbólicamente, en estas culturas, fuera en muchos casos la concreción de un sueño.

Así, en la película, la casa también es esa metáfora, "ese sueño que se derrumba, que ensucia y que hay que limpiar con mucho esfuerzo, reconstruir, como los sueños de ellos" indica.

Para Passô, con una larga trayectoria trabajando en teatro, hay algunas formas de dirigir que ya son muy normales como directora de teatro, explica.

Al trabajar como actriz también comenzó a observar mucho el trabajo y a desear dirigir y escribir, agrega.

Cuando escribe, continúa, empieza a organizar un poco e imaginar las escenas , lo que, naturalmente, le hace desear dirigir, "desear ver esto concreto existiendo".

Aunque es muy diferente actuar de dirigir, concede, "cuando se trata de proyectos autorales, como es el caso de 'Nosso segredo', la implicación es muy similar", asegura.

El largometraje debut de Passô, una coproducción entre Brasil y Portugal, se proyecta dentro de la sección Perspectives de la Berlinale, en la que opta a mejor ópera prima. EFE

(vídeo) (foto)