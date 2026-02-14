Agencias

Bogotá asegura que no requiere asistencia internacional por la emergencia ante inundaciones y un frente frío

El Gobierno de Colombia ha asegurado este viernes que "no se requiere un llamamiento internacional" ante la emergencia causada por las inundaciones y el frente frío que azotan varias regiones del país, ya que se trata de "un instrumento técnico que solo procede cuando las capacidades nacionales han sido materialmente superadas".

"El Llamamiento Internacional es un instrumento técnico, subsidiario y excepcional. No es un mecanismo declarativo ni preventivo; procede únicamente cuando las capacidades nacionales han sido materialmente superadas. Ese no es el caso actual", ha subrayado el Ministerio de Exteriores del país en un comunicado dirigido a la opinión pública.

Asimismo, el Ejecutivo colombiano ha argüido que activar este recurso "sin que exista desbordamiento real" de las capacidades estatales "contravendría el marco normativo vigente y los protocolos establecidos".

Así las cosas, Exteriores se ha comprometido a actuar "con responsabilidad jurídica, rigor técnico y respeto por el principio de soberanía" y ha asegurado que, en caso de producirse un cambio de escenario, las autoridades "procederán conforme a los mecanismos previstos", mediando siempre una "recomendación técnica formal de la autoridad competente".

"Mientras tanto, el Estado colombiano continúa respondiendo con sus propias capacidades, con coordinación interinstitucional efectiva y con el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo plenamente activo", continúa la nota ministerial en la que se revela además una "coordinación activa y permanente" con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), "con plena disposición para activar mecanismos internacionales en caso de que la evolución de la situación así lo requiera".

