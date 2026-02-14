Agencias

Armada de Colombia incauta 2,3 toneladas de cocaína en una embarcación en el Pacífico

Guardar

Bogotá, 14 feb (EFE).- La Armada de Colombia incautó 2,3 toneladas de cocaína que eran transportadas en una embarcación en aguas del Pacífico, una operación que, según las autoridades, evitó la distribución de cerca de seis millones de dosis de drogas.

La institución informó que el cargamento fue interceptado en desarrollo de operaciones de control marítimo en esa zona estratégica del país, utilizada por organizaciones narcotraficantes para enviar droga hacia Centroamérica y otros destinos internacionales.

La droga era transportada en una lancha pequeña, liviana y de alta velocidad.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, destacó la incautación y aseguró que la persecución contra el narcotráfico seguirá siendo prioritaria.

"La incautación de cocaína es prioritaria y la persecución de los grandes capos de la mafia internacional y sus bienes", escribió el mandatario en su cuenta de X.

Colombia es el principal productor mundial de cocaína y, según el último informe anual de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés), concentra 253.000 de las 376.000 hectáreas de cultivos de coca en el mundo, es decir, dos terceras partes.

El país incautó 2.800 toneladas de cocaína durante el Gobierno de Petro, que comenzó en agosto de 2022 y que, según el mandatario, llegará a 3.500 toneladas cuando finalice su mandato. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Captan la visión más nítida hasta la fecha de una estrella colapsando en un agujero negro

Infobae

Casadó y Olmo, titulares en el Barcelona para la visita al Metropolitano

Infobae

Simeone da la titularidad a Molina, adelanta a Llorente y deja de suplente a Baena

Infobae

Registran la vivienda del ex primer ministro noruego Thorbjorn Jagland por el caso Epstein

El allanamiento se enmarca en una investigación por presuntos sobornos vinculados a Jeffrey Epstein, luego de que el Consejo de Europa retirara privilegios legales al exfuncionario para facilitar las pesquisas y posibles actuaciones judiciales en su contra

Infobae

EEUU tiende la mano a Europa, pero con una "revitalización" de los lazos bajo sus términos

Infobae