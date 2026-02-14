Adam Silver admite la necesidad de acabar con el 'tanking' con todo tipo de medidas

Los Ángeles (EE.UU.), 14 feb (EFE).- Adam Silver, comisionado de la NBA, reconoció este sábado la necesidad de tomar medidas para evitar el denominado 'tanking', la práctica de alinear equipos poco competitivos de manera voluntaria para perder y obtener mejores posiciones para el siguiente 'draft', en una rueda de prensa organizada en Los Ángeles durante el fin de semana del All-Star.

Además, Silver aseguró que el pasado enero tuvo una reunión "constructiva" con el español Pau Gasol para avanzar en el proyecto de NBA Europa.

Silver informó de que la liga se plantea cambiar el formato de la lotería del draft para evitar comportamientos como el 'tanking', después de multar con 500.000 dólares a los Utah Jazz y de 100.000 a los Indiana Pacers por la gestión de sus alineaciones.

"El tanking ha sido parte de esta liga desde hace mucho tiempo. Sí, mi idea es que está empeorando, y es lo que provocó esas multas, y el hecho de que miraremos más de cerca estos comportamientos", dijo Silver.

"No es una posición en la que queremos estar, pero no es lo que quieren los aficionados. Nos enfocamos en hacer todo lo que podemos para recordar a las franquicias sus obligaciones ante los aficionados, pero a la vez, vamos a estudiar la forma en la que funciona la lotería del draft. Queremos tener un sistema justo", añadió.

Silver no excluyó ningún tipo de medidas para castigar a los equipos que pierden partidos a propósito para conseguir mejores posiciones en el draft.

"La liga tiene 80 años. Es el momento de ver bien esto, ver si es una forma correcta. Al final necesitamos un sistema para distribuir jugadores de forma justa, lo que estamos viendo ahora no está funcionando", admitió.

El comisionado informó de que la liga sigue analizando las opciones para incrementar el número de franquicias, con Las Vegas y Seattle como posibles opciones en la mesa.

"Tenemos que estudiar el mercado, ver quién está interesado en tener una franquicia en determinadas ciudades, qué valor tienen, todo eso", dijo Silver.

Entre los proyectos de la liga también figura NBA Europa, por el que se reunió recientemente con Pau Gasol de forma definida como "constructiva".

Gasol acompañó en enero a Silver en su viaje a Londres con motivo del partido entre los Orlando Magic y los Memphis Grizzlies disputado en la capital británica.

Gasol participó en una reunión entre Silver y representantes del Barcelona para atraer al club catalán -en el que debutó como profesional- al proyecto de la NBA. Según The Athletic, el exjugador apunta a un papel muy relevante.

La NBA y la FIBA trabajan con la idea de que esta nueva liga, que se está gestando al margen de la Euroliga, eche a andar en octubre de 2027 con la participación de 16 equipos, doce de ellos con plaza fija.

Para este proyecto, buscan atraer a históricos del básquet europeo como Real Madrid o Barcelona, pero también la creación de equipos nuevos en sitios como Londres o Manchester, sin tradición en este deporte.

"Creo que se puede hacer para 2027-28. Estamos enfocados en construir nuevas instalaciones. Tenemos docenas de organizaciones que están viendo nuestro modelo, que muestran mucho interés", dijo Silver.

"Es un desafío. Quiénes quieran ganancias inmediatas, quizás tenga que mirar para otro lado. Puede tomar decenas de años, pero tenemos buenas bases", añadió.

En la larga rueda de prensa, el comisionado también se refirió al largo proceso para la renovación del convenio colectivo de la WNBA, cuyo comienzo de temporada, fijada para mayo, está en el aire.

"Es una lástima tanto por los equipos como por las jugadoras. La liga ha crecido por popularidad, éxito de negocio, todo está creciendo. No podría estar más orgulloso. Al mirar el calendario, y lo que hay que hacer en dos meses, tenemos que hacer dos draft, y luego agencia libre, luego estrechar manos en el convenio", afirmó.

"Lo que me gustaría hacer es presionar a todos, mucha veces estas cosas se hacen en el último momento. Últimamente ha habido más conversaciones directas, aunque no he estado en la mesa, pero estoy pendiente, pienso que tenemos que proceder con rapidez y no perder inercia", añadió. EFE