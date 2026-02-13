Un árbitro UEFA 'saca' tarjeta roja a Israel: el nuevo mural en campo de refugiados Belén

Jerusalén, 13 feb (EFE).- El campo de fútbol del campamento de refugiados palestinos de Aida (en Belén, Cisjordania) estrenó en las últimas horas un nuevo mural, en el que puede verse a un árbitro con el parche de la UEFA en su camiseta mostrando tarjeta roja a una excavadora del Ejército israelí.

Tras una campaña mediática gigantesca y las presiones de la FIFA y la UEFA, el Ejército de Israel paralizó, al menos temporalmente, el pasado 21 de enero el proceso de demolición de esta instalación deportiva, que se extiende colindante al muro de separación israelí sobre Cisjordania.

"El nuevo grafiti simboliza la posición de la UEFA ante la orden de demolición, pidiendo proteger el campo de fútbol y mostrando su apoyo al mismo como espacio para el deporte y la humanidad", afirmó este viernes un portavoz del Centro de Juventud de Aida, a cargo del campo, en un comunicado.

Esta misma semana, una delegación del Centro de Juventud de Aida se reunió con el presidente la UEFA, Aleksander Ceferin, como parte de la campaña 'Salvar el campo de fútbol de Aida', para transmitirle su temor al cierre y explorar vías legales que lo eviten.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, abordó el mes pasado la posible demolición con el Gobierno suizo y el embajador de Suiza en Israel, Simon Geissbühler, contactó al Ejército de Israel al respecto.

Este campo de fútbol sirve de lugar de encuentro para más de 250 jugadores de entre 6 y 19 años pertenecientes al equipo AOD Sports Academy, y cuenta también con equipos femeninos.

En noviembre, soldados israelíes colocaron un aviso a la entrada de este campo, en uso desde hace siete años, para notificar a los habitantes del campamento que se barajaba su desmantelamiento porque no contaba con los permisos correspondientes y por supuestamente estar violando regulaciones militares.

Las autoridades locales del campo de Aida, fundado en 1950 por la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA) para alojar a más de un millar de desplazados por la Guerra árabe-israelí (1948), arriendan el terreno desde hace dos décadas al Patriarcado Armenio de Jerusalén, que les cede su propiedad para que los menores disfruten de actividades recreativas. EFE

