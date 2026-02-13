Seúl agrava su alerta de viaje a Cuba por interrupciones eléctricas y de servicios básicos

Seúl, 13 feb (EFE).- Corea del Sur agravó este viernes su alerta de viaje a Cuba a raíz de los cortes eléctricos y la interrupción de servicios básicos en el país caribeño, que ha generado preocupación por la escasez de productos y coberturas de primera necesidad.

El Ministerio de Asuntos Exteriores del país asiático optó por elevar al nivel 2 la alerta, que insta a los viajeros a extremar las precauciones, después de que la escasez de electricidad y carburantes en el territorio insular haya interrumpido los servicios de transporte, la atención sanitaria y las comunicaciones, indicó en un comunicado publicado por la agencia local de noticias Yonhap.

La medida entró en vigor a las 17:00 hora local (8:00 GMT) de este mismo viernes, indicó.

Las autoridades surcoreanas han advertido a sus nacionales que tengan planes de viajar a Cuba que lo reconsideren y eviten desplazamientos innecesarios, e instó a aquellos que se encuentran actualmente en el territorio que extremen precauciones.

La situación económica y energética de Cuba, que ya era muy precaria, se ha deteriorado visiblemente desde que Estados Unidos cortara los envíos de petróleo venezolano al país caribeño tras la operación militar con la que capturó al presidente de ese país, Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, y amenazara con aranceles a quien proporcione crudo a la isla.

La Habana precisa importar dos tercios de sus necesidades energéticas y alrededor del 80 % de lo que consume, y millones de cubanos afrontan ya un situación límite.

Los apagones se extienden entre 15 y 20 horas diarias en todo el país, el transporte y la sanidad están operando en servicios mínimos, oficinas estatales y universidades han instaurado horarios reducidos o sistemas a distancia, y la venta de gasolina está severamente racionada, mientras que la de diésel se ha suspendido.

Desde este semana el país no cuenta con combustible para aviación por al asedio petrolero, aseguraron las autoridades.