Paraguay confirma partido de preparación contra Grecia en la fecha FIFA de marzo

Asunción, 13 feb (EFE).- La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) confirmó este viernes que la Albirroja jugará el 27 de marzo próximo en Atenas, contra su par de Grecia, un partido de preparación al Mundial 2026.

El choque, que aún no tiene sede definida, será el primero en la preparación de la selección paraguaya antes del Mundial con sede en México, EE.UU. y Canadá. El último enfrentamiento entre ambas selecciones, que se jugó antes de Sudáfrica 2010, lo ganó la Albirroja por 2-0 con goles de Enrique Vera y Lucas Barrios.

Asimismo, la APF reiteró que la selección que dirige el argentino Gustavo Alfaro se enfrentará a Marruecos el 31 de marzo, último día de la fecha FIFA de amistosos.

Este partido se disputará a las 20:00 hora local (19.00 GMT) en el estadio Bollaert-Delelis de la ciudad francesa de Lens, un recinto que los guaraníes recuerdan con amargura pues ahí se enfrentaron ante Francia en los octavos de final del Mundial de 1998, en un intenso choque que ganaron los galos, a la postre campeones, por 1-0.

Paraguay regresa a la máxima cita del fútbol mundial después de 16 años de ausencia y su debut en el torneo será el 12 de junio ante uno de los anfitriones, Estados Unidos, en una fecha especial para esta nación sudamericana porque marcará la conmemoración de los 91 años de la rúbrica del protocolo de paz que puso fin a la Guerra del Chaco, en la que se enfrentó a Bolivia entre 1932 y 1935.

Una semana después se verá las caras con el ganador de la plaza del Grupo C de la repesca europea (Eslovaquia, Kosovo, Turquía o Rumanía) y cerrará la fase de grupos ante Australia el 25 de junio. EFE