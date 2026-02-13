Agencias

ONU: Estados Unidos incumple la Carta de Naciones Unidas con sus sanciones contra Cuba

Ginebra, 13 feb (EFE).- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU señaló este viernes que Estados Unidos incumple la Carta de Naciones Unidas y el derecho internacional con sus sanciones contra Cuba, y viola sus obligaciones legales y causa el "desmantelamiento" del sistema de alimentación, de sanidad y de suministro de agua.

"Este tipo de sanciones sectoriales afectan a los más vulnerables, no son efectivas y no cumplen ni con la Carta de Naciones Unidas ni con el derecho internaciona, porque sanciones así deben ser impuestas por el Consejo de Seguridad (de la ONU), no por un país", dijo la portavoz del organismo, Marta Hurtado. EFE

