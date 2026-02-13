Mujica y Vázquez no aparecen en los archivos de Epstein por haberse reunido con él

Bogotá, 13 feb (EFE).- No es cierto que los expresidentes de Uruguay José 'Pepe' Mujica (2010-2015) y Tabaré Vázquez (2005-2010 y 2015-2020) aparezcan en los archivos de Jeffrey Epstein por haberse reunido con él o asistido a sus eventos, a pesar de lo que aseguran usuarios en redes sociales que tergiversan el contenido de unos mensajes enviados por terceros al condenado pederasta.

Perfiles de Facebook y X aseguran que ambos políticos se habrían visto "salpicados" por sus vínculos con el financiero neoyorquino porque sus nombres aparecieron en los documentos desclasificados del caso Epstein.

"¿Qué hacían mencionados por el pederasta más grande de la historia?", comenta un perfil que comparte una fotografía de Epstein marcada con la leyenda: "Mujica y Tabaré salpicados por los papeles de Jeffrey Epstein. ¡El archivo del horror!".

Otro usuario de la red social X comenta: "Se pudrió todo en el comité: Mujica aparece mencionado en los archivos Epstein como Asistente a sus eventos (sic)".

HECHOS: No hay evidencia de encuentros o vínculos entre los exmandatarios uruguayos y el pederasta en los archivos desclasificados recientemente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Tanto Mujica como Vázquez son mencionados de manera fortuita en correos enviados a Epstein por Noam Chomsky y el sultán Ahmed bin Sulayém.

Sin pruebas de vínculos entre Epstein y los exmandatarios

En primer lugar, una búsqueda en la 'Epstein Library', la plataforma en la que se publican los documentos relacionados con el financiero, muestra que Mujica aparece mencionado solo una vez en un correo enviado por el intelectual estadounidense Noam Chomsky a su hija Diana el 8 de julio de 2017.

En el mensaje, Chomsky le explica a su hija que viajará a Uruguay para asistir a "varios eventos y charlas con Mujica". En ningún momento se habla directamente de Epstein o se hace referencia a un encuentro entre él y el expresidente uruguayo, quien falleció en 2025 a los 89 años.

El motivo por el que este documento aparece en la citada librería es porque la dirección de correo de Epstein figura en el intercambio de mensajes.

Sobre el caso de Tabaré Vázquez, su nombre es mencionado una vez en un correo que el sultán Ahmed bin Sulayem le envió a Epstein el 29 de octubre de 2011.

En esta comunicación, el empresario emiratí le comparte a Epstein un artículo relacionado con el nivel de influencia del príncipe saudí Al Waleed bin Talal en el que se afirma que él se había reunido con personalidades como el papa Benedicto XVI, el expresidente francés Nicolas Sarkozy y Tabaré Vázquez.

Dicho texto no hace referencia a algún tipo de relación entre Epstein y Vázquez, fallecido en 2020.

Por otro lado, una búsqueda avanzada en Google no encuentra publicaciones de medios fiables, incluida la Agencia EFE, en las que se señale que Mujica y Vázquez formen parte del entramado del caso de Epstein.

El pasado 30 de enero se hicieron públicas más de tres millones de páginas y 180.000 imágenes vinculadas a la investigación del caso de Jeffrey Epstein. Desde entonces, han circulado numerosos contenidos falsos que buscan vincular a políticos y celebridades con el financiero estadounidense, quien se suicidó en 2019.

EFE Verifica ha desmentido en otras ocasiones desinformaciones relacionadas con los archivos de Epstein, como unas supuestas fotografías del alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, junto al pederasta o correos electrónicos falsos en los que supuestamente se hablaba sobre la planificación de una guerra.

En conclusión, es falso que los expresidentes uruguayos 'Pepe' Mujica y Tabaré Vázquez aparecieran en los documentos de Epstein por supuestas vinculaciones directas con el empresario o por haber asistido a sus eventos. No hay prueba de ello en los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de EE.UU. EFE