Mónica García llama a situar el cáncer infantil como "reto de país" y evitar diferencias según el "código postal"

El informe presentado durante la jornada ‘Cuidar en casa es un derecho: Por unos Cuidados Paliativos Pediátricos a Domicilio’ visibilizó la desigualdad en la provisión de cuidados paliativos pediátricos a domicilio en España, señalando que cuatro de cada diez provincias, es decir, 20 de un total de 50, no cuentan con este tipo de servicio. Esta carencia afecta directamente el bienestar de los menores con enfermedades graves y a sus familias, evidenciando una falta de equidad que ha motivado un nuevo llamamiento desde el Ministerio de Sanidad, de acuerdo con los datos difundidos por el medio Europa Press.

Tal como recogió Europa Press, la ministra de Sanidad, Mónica García, instó a considerar el cáncer infantil como un “reto de país” y remarcó la necesidad de eliminar las diferencias en la atención en función del lugar de residencia, el conocido “código postal”. García cuestionó la homogeneidad en la atención recibida por los pacientes menores, planteando dudas sobre si todos los niños con cáncer acceden a los mismos tratamientos y los mejores recursos del sistema sanitario público, sin importar la comunidad autónoma o provincia en la que viven.

La ministra subrayó que su departamento mantiene una labor activa de escucha y colaboración, dirigida a encontrar soluciones integrales a las dificultades que experimentan las familias afectadas tras un diagnóstico de cáncer infantil. Estas acciones, detalló Europa Press, abarcan tanto aspectos clínicos como asistenciales, sociales y de acompañamiento. García especificó que para avanzar hacia diagnósticos más tempranos, resulta fundamental abordar los obstáculos propios del cáncer pediátrico, cuyos síntomas suelen ser inespecíficos y dificultar la identificación a tiempo.

Europa Press reportó que, para abordar esta problemática, se impulsa la formación de profesionales sanitarios, especialmente en Atención Primaria, de forma que cuenten con mayores herramientas para reconocer sintomatología sugestiva de cáncer infantil y agilizar su detección. La ministra remarcó la fortaleza del Sistema Nacional de Salud (SNS) y su objetivo de no dejar a ningún paciente atrás, apuntando la importancia de reforzar el acompañamiento a los menores tanto durante el tratamiento como tras el alta médica, conforme a las directrices del Plan de Seguimiento del Largo Superviviente de Cáncer Infantil.

Durante el acto, el informe presentado estableció un mapa preciso de los puntos del territorio nacional donde los cuidados paliativos pediátricos a domicilio están implementados y aquellos en los que todavía no se han desplegado. García defendió que la disponibilidad de estos cuidados y apoyos no puede depender de la localización geográfica, reiterando el carácter universal del SNS y la injusticia que implica la discriminación según el domicilio.

En relación con el impulso científico, la ministra destacó ante Europa Press la prioridad de fortalecer la investigación, señalando la relevancia de la inversión estatal para propiciar estudios en fases preclínicas. García contextualizó esta apuesta por la ciencia en un momento en que se cuestiona el conocimiento científico, la política y las instituciones, y manifestó el objetivo de lograr resultados innovadores en la lucha contra el cáncer infantil.

A juicio de la titular de Sanidad, los avances recientes en medicina ofrecen nuevas oportunidades terapéuticas, como la terapia génica, la terapia molecular y la medicina nuclear, además de otras alternativas emergentes. García aludió a la importancia de que el SNS trabaje de manera coordinada con el Ministerio de Sanidad y las consejerías de las comunidades autónomas, así como con asociaciones y sociedades científicas vinculadas a la atención y apoyo a pacientes oncológicos pediátricos.

Durante su intervención, subrayó el compromiso de su equipo para continuar reforzando el sistema, con la meta de que cada niño y adolescente con cáncer, así como sus familiares, encuentren siempre un sistema sanitario accesible, competente y humano. García concluyó que se priorizará la combinación de talento y conocimiento como parte de una respuesta integral para afrontar las necesidades del cáncer infantil en el país, según reportó Europa Press.