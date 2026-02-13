La mexicana Elma Correa gana el Premio Biblioteca Breve con 'Donde termina el verano'

Barcelona (España), 13 feb (EFE).- La escritora mexicana Elma Correa ganó este viernes en Barcelona el Premio Biblioteca Breve 2026, dotado con 30.000 euros, por 'Donde termina el verano', una novela sobre la amistad femenina, el fin de la inocencia y la violencia estructural que transcurre en Mexicali, una de las últimas ciudades mexicanas antes de la frontera con Estados Unidos.

El jurado, integrado por Sergio Bang, Laura Barrachina, Adolfo García Ortega, Santiago Roncagliolo y la editora de Seix Barral Elena Ramírez, reconoció de manera unánime la obra de Correa.

Todos ellos destacaron que la obra está "narrada con una técnica asombrosa y la dosis justa de suspense y emoción para mantener en vilo al lector".

Asimismo, subrayaron que 'Donde termina el verano' pone en el centro de la trama "cómo la lealtad está por encima de la ley en una comunidad sin piedad hacia los más débiles".

A la 68 edición del premio, que debía celebrarse este jueves y fue cancelado por la alerta meteorológica que afecta a gran parte de España y en especial a la región donde se encuentra Barcelona, concurrió la cifra récord de 1.218 manuscritos originales.

La mitad de ellos procedía de España y una "parte muy significativa" de Latinoamérica. EFE

