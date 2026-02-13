La inflación española se sitúa en el 2,3 % en enero, seis décimas menos que un mes antes

Madrid, 13 feb (EFE).- El índice de precios de consumo (IPC) de España se situó en enero en el 2,3 %, seis décimas menos que el mes anterior, debido a la menor subida de la electricidad y al abaratamiento de los combustibles y lubricantes, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este organismo mantuvo sin cambios, respecto a los datos adelantados hace dos semanas, la inflación subyacente -que no tiene en cuenta la energía ni los alimentos no elaborados por ser los componentes más volátiles- y la sitúa en el 2,6 %, la misma tasa que en diciembre.

La inflación general en España encadena tres meses a la baja desde el máximo de octubre (3,1 %), mientras que la subyacente lleva seis meses consecutivos en el entorno del 2,5 %, además de que se sitúa tres décimas por encima de la tasa general, la diferencia más amplia desde octubre de 2024.

Respecto a los alimentos, sus precios aumentaron un 3 % en enero, aunque destaca el encarecimiento de productos como el huevo (30,7 %) y la carne de vacuno (16,3 %).

El grupo que más tiró a la baja del IPC fue el de la vivienda, cuya tasa anual bajó tres puntos, por una menor subida de los precios de la electricidad, que en enero se encarecía un 3,7 % frente al 20,7 % del mismo mes de 2025.

Las mayores subidas de precio en enero respecto al mismo mes del año anterior fueron los huevos, un 30,7 %, y el transporte combinado de pasajeros, un 26,5 %. Mientras que las mayores bajadas de precios fueron las de los aceites vegetales, que cayeron un 20,6 %, y los combustibles líquidos, un 11,5 %.

En comparación mensual, los precios de consumo cayeron un 0,4 % en enero. Los grupos con mayor repercusión negativa fueron el vestido y el calzado, por las rebajas de la campaña de invierno; y el de actividades recreativas, deporte y cultura, por la bajada de precios de los paquetes turísticos.

En el mes de enero, la tasa de variación anual del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), el indicador armonizado europeo, se situó en el 2,4 %, seis décimas por debajo de la registrada el mes anterior, y la variación mensual cayó un 0,8 %. EFE

