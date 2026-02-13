La Haya, 13 feb (EFE).- La Corte Penal Internacional (CPI) rechazó este viernes autorizar la apelación solicitada por la defensa del expresidente filipino Rodrigo Duterte contra la decisión que lo declaró apto para participar en la fase preliminar del ​juicio en su contra por presuntos crímenes de lesa humanidad durante su “guerra contra las drogas” en Filipinas.

La Sala de Cuestiones Preliminares desestimó los cuatro motivos invocados por la defensa para impugnar la decisión adoptada el pasado enero, en la que se concluyó que Duterte está en condiciones de intervenir en las actuaciones previas a la eventual confirmación de cargos en su contra, unas audiencias que está programado que comiencen el 23 de febrero. EFE