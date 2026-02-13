Inversiones en IA e innovación, la receta para Japón de un partido tecnócrata en alza

David Asta Alares

Tokio, 13 feb (EFE).- Ante un Japón cuyo rol de potencia económica mundial va a la baja, igual que su población, el ingeniero de inteligencia artificial (IA) y político Takahiro Anno ofrece inversiones en tecnología e innovación, unas ideas que han llevado a su Team Mirai a ganar once escaños en la Cámara Baja del Parlamento.

Al margen de la arrolladora victoria en las elecciones del pasado domingo por parte del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) de la primera ministra, Sanae Takaichi, el 'Equipo Futuro' (traducción de 'Mirai' en japonés) de Anno ha llamado también la atención por su rápido ascenso en la arena política sin contar ni siquiera con un año de vida.

"Creo que había mucha gente que sentía que no había ningún partido que decidiera las cosas basándose en futuro", explicó a EFE en una entrevista este especialista en IA de 35 años.

Desde su despacho de miembro de la Cámara Alta del Parlamento nipón, donde obtuvo un escaño en los comicios de julio de 2025 antes de que su formación diera el salto a la más importante Cámara Baja, afirmó que se metió en política con la idea de "actualizar" la democracia a través de la tecnología.

"Para crecer, no queda otra opción que la innovación tecnológica, ya que no podemos aumentar la población ni tenemos recursos naturales", señaló el graduado de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Tokio con especialización en IA.

La disminución de la población japonesa desde el máximo histórico registrado de 128 millones de habitantes en 2008 hasta los estimados 123 millones actuales, unido al envejecimiento (los mayores de 65 años rozan ya el 30 %, según datos oficiales), es causa de inquietud en el archipiélago.

En una economía que llegó a ocupar el segundo puesto en la clasificación mundial y que, según las predicciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), caerá en 2026 al quinto por detrás de la India, esto significa menos fuerza laboral y más jubilados.

Condiciones ideales para la introducción de la IA, según el político, aunque reconoció que Japón está "relativamente atrasado" con respecto a otros países del mundo. Tanto porque la alfabetización digital promedio se ha quedado corta, como porque Japón no ha logrado crear grandes empresas que puedan competir con gigantes como Google, Apple o Meta.

Una necesidad que se une a la disposición particular en Japón hacia la IA, según Anno: entre el Skynet dispuesto a acabar con la humanidad de la saga cinematográfica Terminator y el simpático robot con forma de gato Doraemon, los japoneses "tienden a imaginar" el segundo caso.

"En países con mucha mano de obra, la automatización genera el problema de ver qué hacemos con los empleos perdidos. Aquí no tenemos ese problema, así que estructural y psicológicamente es más fácil introducir la IA en Japón", valoró.

No es que la adopción de la IA vaya a producirse sin consecuencias, ni siquiera en Japón. "Causará desempleo en muchas industrias y, de hecho, ya ha comenzado con los ingenieros de 'software'", dijo, por lo que considera que hace falta un mecanismo de renta básica listo "para cuando ocurra el desempleo masivo".

Team Mirai no es la única formación que despuntó en las elecciones del pasado domingo, coincidiendo con el colapso de la principal formación de la oposición, la Alianza Reformista Centrista. Sanseito, de corte antiinmigración y nacionalista, multiplicó su presencia parlamentaria al pasar de dos a quince escaños, aunque aspiraba a una treintena.

"Somos un partido sostenido por la actividad de nuestros seguidores. En ese sentido, creo que hay similitudes", dijo Anno, aunque rechazó enmarcarse en una etiqueta política. "Decimos que no somos ni de derecha ni de izquierda, sino que apostamos por el futuro", afirmó.

Tildado de partido tecnocrático por el perfil de sus jóvenes legisladores, el Team Mirai colaborará con otros partidos "cuando coincidan las ideas".

Preguntado por la peliaguda cuestión de la inmigración, Anno señaló que la aceptación "masiva" para suplir la escasez de mano de obra es "poco realista", y señaló que Japón debería reducir su objetivo de aceptar cerca de 1,2 millones de trabajadores extranjeros en los próximos tres años. EFE

