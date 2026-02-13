Independentistas y nacionalistas volverán a plantar al Rey en el acto del Congreso por la longevidad de la Constitución

El Partido Nacionalista Vasco (PNV) argumenta su ausencia en la conmemoración de la Constitución de 1978 señalando la falta de respaldo mayoritario de la sociedad vasca a ese texto, motivo por el cual sostiene que no tiene motivos para sumarse a la celebración. Así lo confirmaron fuentes de las distintas formaciones al medio Europa Press, que informó que los grupos parlamentarios independentistas y nacionalistas volverán a ausentarse del acto institucional en el Congreso de los Diputados presidido por el Rey Felipe VI.

Según detalló Europa Press, el evento se celebrará el próximo martes en el Salón de Plenos de la Cámara Baja para marcar que la Constitución de 1978 ha superado en vigencia a la de la restauración borbónica del siglo XIX, convirtiéndose en la más longeva de la historia de España. La ceremonia contará con la presencia de diputados y senadores, así como de figuras destacadas que participaron en la redacción del texto constitucional o han tenido un papel relevante en su desarrollo, entre ellos expresidentes del Gobierno y algunos de los padres vivos de la Constitución.

Los portavoces de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Junts per Catalunya, Euskal Herria Bildu, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) reiteraron que no asistirán al acto, manteniendo una decisión habitual cada vez que la celebración implique la presencia del Rey o tenga como protagonista la propia Carta Magna. Europa Press reportó que la ausencia cuenta con justificaciones diferenciadas por parte de cada formación.

De acuerdo con Europa Press, Bildu explicó que su grupo no se considera interpelado ni vinculado a una Constitución que, aseguran, desconoce los derechos nacionales y sociales de Euskal Herria y no reconoce la legitimidad de la Casa Real. Por su parte, el BNG fundamentó su rechazo argumentando que la Constitución de 1978 no reconoce a Galiza como nación, no garantiza el derecho a la autodeterminación y mantiene un modelo territorial que considera centralista. Sumó además como razones su condición de fuerza republicana y la afirmación de que la institución monárquica resulta “anacrónica”, añadiendo además acusaciones de corrupción.

Según consignó Europa Press, ERC sostiene que la Monarquía representa una institución “caduca y corrupta” que tendría que eliminarse, mientras que apenas existen puentes entre Junts y la Corona desde el proceso independentista catalán de 2017. Junts, heredero de Convergència i Unió (CiU), interrumpió sus relaciones con la Casa Real tras el discurso pronunciado por Felipe VI después del referéndum unilateral del 1 de octubre de aquel año.

El medio también informó que, según la agenda oficial, los Reyes llegarán al Congreso poco antes de las 12.30 horas al patio de Floridablanca, donde serán recibidos por la presidenta del Congreso y el presidente del Senado, Pedro Rollán. Posteriormente, la comitiva avanzará hasta el pleno, donde tomarán la palabra el Jefe del Estado y la presidenta Armengol. Tras la sesión protocolaria, autoridades, diputados y senadores tendrán oportunidad de visitar una exposición fotográfica sobre la trayectoria de la Constitución de 1978, instalada en el sótano del Palacio del Congreso y organizada por el Ministerio de la Presidencia.

El acto, reportó Europa Press, se enmarca en la conmemoración de más de cuatro décadas de vigencia del actual texto constitucional. La Constitución de 1978 ha superado ya el periodo de la Carta Magna de la restauración borbónica decimonónica, que hasta ahora ostentaba el récord de permanencia.

Fuentes de los partidos consultados por Europa Press remarcan que solo participan en actos institucionales cuando consideran que el texto constitucional reconoce sus derechos nacionales o avanza hacia modelos de organización estatal que contemplan, entre otras cuestiones, la autodeterminación o el reconocimiento de la pluralidad nacional.

La exposición documental y fotográfica que acompañará el acto busca repasar los hitos más relevantes de la Constitución de 1978, y contará con materiales inéditos y registros históricos. Este evento, autorizado por la dirección de la Cámara y el Gobierno, también servirá para reunir a algunos de los protagonistas que intervinieron en el proceso constituyente, aunque la presencia de líderes actuales de los principales partidos y de expresidentes está supeditada a su agenda institucional.

Los cinco partidos —ERC, Junts, Bildu, PNV y BNG— han insistido en que su rechazo no solo responde a conflictos históricos con la institución monárquica, sino también a discrepancias de fondo sobre el proyecto estatal plasmado en la Carta Magna que, en su interpretación, prioriza el centralismo frente al reconocimiento y la autonomía de las diversas naciones peninsulares.

De este modo, el acto por la longevidad de la Constitución de 1978 se realizará nuevamente sin la asistencia de los principales partidos independentistas y nacionalistas, en una muestra de la persistencia de la fractura institucional y política en torno a la cuestión territorial y el modelo de Estado.