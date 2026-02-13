El favorito para las elecciones en Hungría se adelanta con una querella a la publicación de un vídeo sexual

Un sitio web anónimo surgió en Hungría mostrando la imagen de una habitación vacía, acompañada de las frases en inglés “Próximamente” y “Érase una vez... 2024.08.03”, lo que alimentó rumores sobre la difusión de un video sexual en el que aparecería Peter Magyar, líder opositor y principal favorito para las próximas elecciones legislativas húngaras. La localización de la habitación fue identificada por periodistas húngaros como un apartamento de Airbnb situado en la circunvalación de Budapest. El registro de la propiedad señala que la vivienda pertenece a la esposa de un oligarca vinculado con la adjudicación regular de contratos gubernamentales. En este contexto, Magyar decidió anunciar acciones legales en respuesta a las amenazas de publicación del supuesto video, según detalló el medio de comunicación.

De acuerdo con lo publicado, Magyar comunicó a través de sus redes sociales que ha presentado una denuncia penal ante la autoridad investigadora pertinente. La querella está dirigida contra personas desconocidas bajo los cargos de recopilación secreta no autorizada de información, el uso no autorizado de medios encubiertos, la adquisición prohibida de datos y uso indebido de datos personales. La declaración del líder opositor recoge su convencimiento de que “incluso en Europa, es inaudito que un partido gobernante intente desacreditar, chantajear y neutralizar a su principal oponente político grabando en secreto sus actos sexuales con métodos ilegales y amenazando con hacerlas públicas”.

Según detalló la información, la publicación del sitio web generó una ola de rumores y especulaciones en el entorno político húngaro, especialmente porque el video no ha visto la luz hasta el momento de redactar este artículo. La imagen de la habitación identificada refuerza la hipótesis de que se trata del lugar donde Magyar mantuvo encuentros íntimos con su exnovia tras una fiesta con miembros del partido que lidera, Respeto y Libertad (conocido comúnmente como partido Tisza). Magyar confirmó que en agosto de 2024, tras dicha celebración con activistas del partido, tuvo relaciones sexuales con su exnovia en esa habitación. Según su propio testimonio, la mujer lo habría “seducido nuevamente” en esa ocasión.

La implicación de una propiedad vinculada a la esposa de un oligarca afín al gobierno añade un componente político relevante, dada la proximidad de la familia con círculos empresariales que mantienen contratos frecuentes con el Estado, según consignó la fuente. Magyar, quien anteriormente pertenecía al partido gobernante Fidesz, rompió públicamente con la formación en febrero de 2024 argumentando que el sistema de favoritismo y corrupción instaurado por Viktor Orbán lleva ya 16 años operativo.

El opositor ha responsabilizado directamente al partido Fidesz, actualmente en el poder encabezado por Orbán, de estar detrás de lo que considera una campaña de desprestigio. Acusó al oficialismo de intentar anular su candidatura mediante el supuesto uso de métodos ilegales relacionados con la grabación y posible difusión del video. Magyar insiste en que el episodio evidencia el uso de prácticas ilícitas en la contienda política. Remarcó que la filtración y el chantaje mediante videos de contenido personal apuntan a una estrategia orquestada desde su principal rival en las próximas elecciones, lo que incrementa la tensión en la recta final hacia los comicios legislativos.

El caso ha captado la atención nacional e internacional, dadas las circunstancias en las que se produce la amenaza y las conexiones entre los personajes implicados y el aparato estatal. Magyar, al formalizar una denuncia penal antes de cualquier publicación efectiva del material, busca tomar la iniciativa ante lo que percibe como un intento de chantaje directo que trasciende los límites de la contienda política ordinaria. Según informó la fuente, la acción judicial pretende no solo frenar la posible divulgación del video, sino también llamar la atención sobre lo que describe como tácticas indebidas del partido gobernante.

El contexto político en el que se presenta la denuncia, en un momento de especial expectación previo a las elecciones, añade presión a la dinámica interna de la oposición y el oficialismo. Los antecedentes de Magyar en Fidesz y su posterior ruptura han reforzado su perfil como opositor interno con argumentos sobre la presunta corrupción y las prácticas de favoritismo que, según él, dominan la administración bajo Orbán.

A través de sus declaraciones en redes sociales y la denuncia formal presentada ante las autoridades, Peter Magyar ha consolidado su postura de combate abierto frente a lo que califica como ataques ilegítimos por parte de sus adversarios políticos. El medio original detalló que la estrategia comunicativa de Magyar consiste en visibilizar no solo la amenaza sobre su persona, sino los procedimientos empleados en su contra, llamando la atención tanto de la opinión pública húngara como del exterior. La elección de judicializar el caso, antes de que exista difusión pública del video, busca establecer un precedente y salvaguardar su imagen de cara al proceso electoral.

La secuencia de los hechos, marcada por la aparición del sitio web, la identificación de la ubicación, las conexiones con figuras cercanas al gobierno y la reacción inmediata de Magyar, configuran un escenario tenso de confrontación política que trasciende el ámbito privado. Fidesz, el partido señalado por Magyar, no ha emitido hasta el momento declaraciones públicas sobre las acusaciones. Según consignó el medio informativo, la evolución del caso se mantiene bajo escrutinio, dado el potencial impacto sobre la campaña electoral y el equilibrio de fuerzas en la política húngara.​