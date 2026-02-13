El argentino Cristian Espinoza dice que la Albiceleste es "candidata" a ganar el Mundial

Nueva York, 13 feb (EFE).- El futbolista argentino Cristian Espinoza, nuevo fichaje del Nashville SC para la nueva temporada de la MLS, aseguró este viernes que la selección de Argentina es "candidata a defender el título" en el Mundial 2026 porque tiene "mucha jerarquía".

"(Argentina) va a ser candidata otra vez para defender el título porque está llena de jugadores con mucha jerarquía y tiene a jóvenes que vienen con una experiencia tremenda del pasado Mundial", respondió a una pregunta de EFE en rueda de prensa el fichaje del Nashville SC, proveniente del San José Earthquakes.

Espinoza también valoró el impacto que puede tener el parón de casi dos meses que experimentarán los equipos y jugadores de la MLS, de mayo a julio de 2026: "Los que vengan en buen momento se les va a cortar un poco la confianza, pero al final será el mismo parón para todos en la liga", señaló.

Nashville SC es uno de los mayores rivales del Inter Miami de Leo Messi en los últimos años. El primer título de Messi en Estados Unidos (Leagues Cup) fue ante el equipo de Tennesse y las dos franquicias se han enfrentado hasta en nueve ocasiones en las últimas dos temporadas.

El volante derecho argentino dijo que "todo el mundo va a a querer ganar al Inter Miami por ser el campeón de la MLS", y más aún desde Nashville SC por la "fuerte rivalidad entre ambos equipos en los últimos años", agregó.

La temporada pasada, Espinoza marcó 4 goles y repartió 9 asistencias, una de ellas contra Inter Miami.

Antes de aterrizar en la MLS de la mano de los San José Earthquakes, Espinoza, de 30 años, pasó por varios equipos españoles como el Alavés, el Valladolid o el Villarreal, con el que no llegó a jugar, además de competir también en Argentina con Boca Juniors y en su equipo de formación, Huracán. EFE