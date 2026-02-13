EEUU completa el traslado a Irak de miles de yihadistas de Estado Islámico encarcelados en Siria

El Mando Central del Ejército de Estados Unidos señaló el papel clave del Gobierno iraquí en la reciente transferencia de miles de prisioneros afiliados a grupos extremistas, procedimiento definido por los mandos estadounidenses como "esencial para la seguridad regional". Esta declaración acompañó el anuncio realizado por el CENTCOM sobre la culminación del proceso de traslado de más de 7.000 personas identificadas como yihadistas de Estado Islámico, quienes permanecían bajo custodia en Siria. Según publicó el medio, la operación se llevó a cabo tras extensos acuerdos alcanzados entre los gobiernos de Irak, Siria y las autoridades kurdas del norte y noreste sirio.

De acuerdo con la información difundida este viernes y consignada por el medio, el último traslado se efectuó después de meses de negociaciones y en el contexto de una ofensiva promovida por las fuerzas de seguridad de Damasco. El Mando Central estadounidense precisó que, sobre el total de detenidos transferidos, más de 5.700 fueron transportados desde Siria a territorio iraquí mediante vuelos del Ejército norteamericano, operativos que se desarrollaron desde el 21 de enero, fecha de inicio del proceso.

El comunicado de las autoridades militares especificó que Estados Unidos estuvo implicado directamente en la mediación de los acuerdos entre actores centrales de la región, incluyendo el ejecutivo de Damasco y dirigencias kurdas con control efectivo en zonas del norte y noreste de Siria. Estas negociaciones buscaron definir los términos para el traslado seguro y la posterior reintegración de los prisioneros, considerados peligrosos tanto por su vinculación con el Estado Islámico como por su potencial impacto en la estabilidad regional.

El CENTCOM, citado por la fuente mencionada, explicó que la culminación de esta acción coincide con el inicio de un proceso gradual de desvinculación de las tropas estadounidenses presentes en Siria. Este retiro fue evidenciado por el cierre de la base de Al Tanf, punto estratégico por su proximidad a las fronteras con Jordania e Irak, según confirmó también el comunicado oficial de la coalición internacional anti Estado Islámico. Las autoridades estadounidenses indicaron que la retirada formó parte de una "transición deliberada y basada en condiciones", reiterando la reducción progresiva de la implicación norteamericana tras años de operaciones en ese territorio.

El almirante Bradley Cooper, jefe del Mando Central, expresó su reconocimiento a la colaboración iraquí en el proceso, subrayando el carácter crucial de este apoyo. "La cooperación del Gobierno de Irak ha sido esencial para la seguridad regional", sostuvo Cooper en las declaraciones recogidas por la fuente.

Las autoridades militares estadounidenses recordaron su papel como uno de los principales impulsores del acuerdo, motivados por la necesidad de evitar una escalada de tensiones tras el avance de las fuerzas de seguridad sirias en la región y los desafíos logísticos para mantener bajo custodia a miles de prisioneros extremistas. El CENTCOM detalló que la solución consensuada requirió encuentros entre las distintas partes y la coordinación de recursos para garantizar que los traslados se realizaran con seguridad y bajo supervisión internacional.

El medio reportó además que este movimiento de prisioneros representa el mayor traslado de personas vinculadas al Estado Islámico fuera de Siria después de la caída territorial del grupo. Las autoridades militares estadounidenses especificaron que la operación tenía como objetivo reducir el riesgo de nuevos disturbios en los centros de detención en Siria, donde previamente se habían registrado intentos de fuga y motines.

Según detalló el CENTCOM, la participación estadounidense incluyó no solo el apoyo logístico y el transporte aéreo, sino también la supervisión del procedimiento para verificar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Además, el traslado se llevó a cabo en varias fases, en las que participaron autoridades iraquíes y personal militar norteamericano, para asegurar la recepción y gestión de los prisioneros una vez en suelo iraquí.

La transferencia se produce en un contexto en el que el Estado Islámico ha perdido la mayor parte de su capacidad territorial y operativa, aunque, conforme a lo expresado por las fuentes citadas en el comunicado, persisten amenazas vinculadas a la radicalización en cárceles y campos de desplazados. El CENTCOM subrayó la importancia de mantener la cooperación internacional para hacer frente al riesgo de resurgimiento del extremismo en la región.

El retiro de tropas estadounidenses en Siria se interpreta como una fase más de la transición estratégica marcada por el gobierno estadounidense, que ha reducido su presencia militar en el país tras haber contribuido desde 2014 a la derrota militar del Estado Islámico. Tal como consignó el medio, la base de Al Tanf operaba como un enclave para operaciones especiales y coordinación regional, por lo que su cierre representa un cambio en el despliegue militar internacional.

La operación de traslado de más de 7.000 prisioneros, registrada desde enero y formalizada esta semana, supone un momento relevante en la gestión internacional del fenómeno yihadista en Oriente Medio. El medio recordó que el acuerdo entre Irak, Siria y las autoridades kurdas se alcanzó tras presiones tanto militares como diplomáticas, en un escenario donde la permanencia de grandes grupos de prisioneros presentaba un desafío para la seguridad y la gobernabilidad regional.