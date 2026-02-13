Bruselas aprueba con condiciones la compra de Downtown Music por parte de Universal

Bruselas, 13 ene (EFE).- La Comisión Europea dio este viernes luz verde a la adquisición de la empresa de música independiente Downtown Music por parte del grupo Universal Music, aunque la operación está sujeta al cumplimiento de una serie de condiciones, según informó la institución en un comunicado.

En concreto, las compañías tendrán que deshacerse de Curve, la división de gestión y contabilidad de derechos de propiedad intelectual y 'royalties' de Downtown, lo que incluye la venta de su cartera de clientes y datos, los contratos de suministro, el personal y la plataforma tecnológica, el código fuente y los algoritmos de la firma.

El Ejecutivo comunitario había llegado a la conclusión de que la transacción propuesta inicialmente habría dañado la competencia en el sector porque habría dotado a Universal de "acceso a datos comercialmente sensibles de sellos de discos rivales almacenados" en los ficheros de Curve.

Bruselas cree que, sin la venta de Curve, Universal habría tenido "incentivos" para analizar con más detalle la rentabilidad de los artistas de sellos discográficos rivales y acceder a información sobre tendencias actuales de mercado "por región o grupos demográficos específicos".

Además, determinó que si Universal se hubiera convertido en propietario de Curve "se habría dañado la competencia en el mercado de la distribución mayorista" de música, en especial "la capacidad de los sellos rivales para competir" con la multinacional.

Por contra, la Comisión Europea descartó problemas sobre la competencia "significativos" de la fusión en aquellos mercados en los que las actividades de Universal y Downtown se solapan, principalmente en la grabación y edición de música.

La estadounidense Downtown, creada en 2007 como casa editorial de música, proporciona actualmente servicios de edición, gestión de derechos y licencias tanto a artistas como a compañías musicales independientes, mientras que Universal – cuya sede social está en Países Bajos – es un grupo con presencia global y actividades en la grabación, publicación y comercialización de música y contenido audiovisual.

