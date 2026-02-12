Rusia denuncia un incremento de las "provocaciones" de la OTAN junto a su frontera

Moscú, 12 feb (EFE).- La OTAN ha tomado el rumbo de la militarización e incrementa el número de "provocaciones" en las fronteras de Rusia, Bielorrusia y los países de la postsoviética Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, denunció este jueves el secretario del Consejo de Seguridad ruso, Serguéi Shoigú.

"Los países europeos han tomado el rumbo de la militarización pese a la difícil situación de sus economías. Se incrementa la presencia militar de la OTAN, crece el número de provocaciones en el espacio aéreo y en alta mar", declaró en una entrevista a la agencia rusa Interfax.

Según el exministro de Defensa ruso, la Alianza Atlántica lleva a cabo maniobras que ensayan ataques a Rusia y Bielorrusia.

"En los países bálticos y Polonia solo entre el 30 de enero y el 6 de febrero de este año se llevaron a cabo nueve ejercicios militares que incluyeron, entre otras cosas, prácticas de tiro con sistemas de lanzaderas múltiples HIMARS" de producción estadounidense, señaló.

Añadió que "la Alianza crea de hecho junto a las fronteras de Rusia y Bielorrusia una cabeza de playa para una agresión militar contra nuestros países".

"Los mecanismos clave para garantizar la estabilidad estratégica han sido desechados y esto no fue por culpa nuestra. Es el resultado de las acciones deliberadas y sistemáticas de los países occidentales", indicó.

En cuanto a la situación de seguridad internacional tras expirar el tratado de desarme nuclear START III, criticó a Estados Unidos, cuyas "declaraciones sobre la disposición a trabajar en conjunto en el fortalecimiento de la estabilidad estratégica quedaron en consignas populistas".

"Nuestro país continúa estando abierto a estudiar iniciativas para crear nuevos acuerdos en materia de estabilidad global si se dan las condiciones correspondientes", sostuvo.

El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, aseguró este miércoles que su país respetará los límites contemplados por el START III mientras Estados Unidos haga lo mismo.

Lavrov recordó que EE.UU. nunca respondió a la propuesta del presidente ruso, Vladímir Putin, de prolongar un año, como mínimo, el cumplimiento del tratado.EFE