Recién creado partido ‘Armenia Fuerte’ propone a su líder como candidato a primer ministro

Tiflis, 12 feb (EFE).- El recién creado partido ‘Armenia Fuerte’ del empresario armenio-ruso Samvel Karapetián, bajo arresto domiciliario, propondrá a su líder como candidato a primer ministro en las elecciones parlamentarias de junio de 2026, informó hoy uno de los portavoces de la fracción política.

La noticia fue anunciada en la primera reunión del partido ‘Armenia Fuerte’, informa el portal News Armenia.

A la vez, el medio subraya citando a juristas, que actualmente la legislación local impide la participación de Karapetián en la campaña electoral.

Para aspirar al puesto de primer ministro, el candidato debe contar solo con la ciudadanía Armenia, mientras que Karapetián también posee la rusa.

El empresario fue detenido en junio de 2025 bajo acusaciones de llamar al derrocamiento del poder en Armenia.

Karapetián, cuya fortuna se estima en 3.200 millones de dólares, cayó en desgracia tras posicionarse a favor de la Iglesia armenia en su conflicto con el Gobierno.

"Siempre he estado con la Iglesia y el pueblo armenio. Si los políticos fracasan, nosotros intervendremos en la campaña contra la Iglesia a nuestra manera", dijo Karapetián.

Poco después, las autoridades acusaron formalmente al magnate de llamamientos al derrocamiento del poder, cargo que fue rotundamente rechazado por la defensa del empresario.

Después de medio año en prisión preventiva, Karapetián fue puesto bajo arresto domiciliario. EFE