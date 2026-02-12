Queralt Castellet, décima en la final olímpica de 'halfpipe'

Tras recibir el apoyo del público y mostrar su descontento ante las cámaras al no conseguir concretar su última bajada, Queralt Castellet concluyó su participación en la final olímpica de ‘halfpipe’ en los Juegos de Invierno de Milán-Cortina 2026 en el décimo puesto. El evento, marcado por la combinación de nieve persistente, bajas temperaturas y condiciones técnicas exigentes en el ‘pipe’ de Livigno, impidió que la experimentada deportista catalana aspirara a una nueva medalla en la especialidad. Según informó el medio que siguió la competición, Castellet, quien representaba a España y llegaba como subcampeona olímpica tras su éxito en Pekín 2022, no pudo finalizar ninguna de las tres rondas previstas.

De acuerdo con lo reportado, Castellet, de 36 años, afrontaba sus sextos Juegos Olímpicos de Invierno y alcanzaba su quinta final consecutiva en la prueba de ‘halfpipe’. La deportista inició con una caída en la primera bajada y tampoco logró completar la última, mientras que en la segunda ejecución, la puntuación obtenida resultó insuficiente. Sus registros en las tres rondas —4,75, 24 y 33,50 puntos respectivamente— la dejaron en la décima posición, apenas por encima de dos rivales, a pesar de que en la ronda preliminar había accedido a la final con una mejor marca de 81 puntos.

Durante la jornada en Livigno, quedaba en evidencia que la catalana no expuso todo su potencial en la fase previa, aparentemente reservando sus mejores maniobras para la ronda definitiva. Sin embargo, las difíciles condiciones y las caídas recurrentes afectaron su rendimiento. La noche no resultó favorable para Castellet, quien pidió disculpas tras efectuar su tercer y último intento, que tampoco se tradujo en una ronda completa.

El medio detalló que la nueva campeona olímpica de la disciplina es Choi Gaon, de Corea del Sur, de solo 17 años. Choi protagonizó una remontada tras sufrir una caída aparatosa que requirió atención médica en la primera ronda. Regresó posteriormente al ‘pipe’ y, aunque no logró cerrar la segunda bajada, ejecutó una tercera rutina sobresaliente, puntuando 90,25, registro que superó la nota de 88 obtenida por la estadounidense Chloe Kim en su mejor intento. Kim, medallista dorada y defensora del título, buscó un tercer oro, pero experimentó una caída en su ronda final y concluyó con la medalla de plata.

El bronce recayó en la japonesa Mitsuki Ono, quien registró 85 puntos en la primera bajada. Este puntaje le permitió imponerse sobre sus compatriotas Sara Shimizu y Rise Kudo, ubicadas en la cuarta y quinta posición de la final. La nota más alta de Ono en la ‘run 1’ resultó suficiente para establecer la diferencia con respecto a sus rivales en una ronda marcada por la tensión y las dificultades técnicas.

El medio que cubrió la prueba puntualizó que, con este resultado, Castellet no solo deja atrás su histórico logro en Pekín, sino que también protagoniza una de las finales más complejas de su carrera, influida por las condiciones adversas del escenario italiano. La catalana, una de las figuras más veteranas de la delegación española y la última representante nacional en obtener una medalla olímpica de invierno en snowboard, cierra su participación de esta edición fuera del podio y entre mensajes de aliento y reconocimiento del resto de competidoras y espectadores.